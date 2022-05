– Szerintem érezhető, ahogyan erőre kapott a kereskedelem a pandémia után – mondta Harag Tamás, az egyik kaposvári cipő- és táskaüzlet tulajdonosa. – A koronavírus-járvány alatt mi is bezártunk, ám az utóbbi időben azt tapasztaltuk, hogy nő a vásárlókedv. Elsősorban a fiatalok és a középkorosztály tagjai keresik fel a boltunkat, s időről időre megújítjuk a felhozatalt. A nyári szezon már lassan kezdődik, s meghallgatjuk, odafigyelünk a vásárlók igényeire, ez szerintem alapvetően befolyásolhatja a fejlődést.

A nagyatádi Atád Coop Zrt. összesen húsz boltot üzemeltet, s több üzletükben az első negyedévben 8-10 százalékos bevételélénkülést tapasztaltak. A bolthálózatnál nyolcvanan dolgoznak. Butor Sándor cégvezető azt mondta: a konkurencia az egyik somogyi településen új áruházat nyitott, amit viszont rögtön megéreztek. A helyi üzletük forgalma az utóbbi időben stagnál.

– Amíg 2021 első negyedévében közel 370 millió forint bevételünk volt, az idén is csaknem ennyit értünk el. Az utóbbi hónapokban enyhén visszaesett a húsforgalmunk, kevesebb csirkecombot, -szárnyat vásároltak, viszont a vártnál nagyobb mennyiségben adtunk el száraztésztát. Vásárlóink a tarhonyán és a makarónin kívül a szokásosnál is több spagettit vettek. Jelenleg több mint ezerötszázféle terméket forgalmazunk, s az elmúlt időben élénkült az édességforgalom is.

Visszatérő akciókkal és az általános költségek lefaragásával igyekeznek talpon maradni. Butor Sándor szerint enélkül aligha lehet versenyben maradni. Nemrég fejlesztési programot indítottak, 2021-ben közel 50 millió forintot fordítottak napelemrendszer kiépítésére. A somogyszobi, a segesdi és a háromfai egységen kívül két nagyatádi boltot is rendbe tettek, s május elején készült el a lábodi üzlet is. Az energiahálózat korszerűsítésétől az eddiginél gazdaságosabb működést remélnek.

Király Zsolt, a buzsáki Köz-Ért megbízott cégvezetője azt mondta: forgalmuk közel 10 százalékkal nőtt tavaly óta. Bár étolajból az utóbbi időben kevesebb kelt el, viszont a korábbihoz képest nőtt a tejtermékeladásból származó bevételük.



Megugrott a benzinkutak forgalma az árstop után

– A tej, tejföl és joghurton kívül emelkedett az üdítőforgalom, s kelendő volt a szalámi és a felvágott is – mondta Király Zsolt. – Korszerűsítjük a boltunkat, a munkát februárban kezdtük, s a nyár közepéig végzünk. A napelemrendszer kiépítésén kívül kicseréljük a külső-belső nyílászárókat, új lesz a burkolat, s parkolót is kialakítunk.

Márciusban folytatódott a járványhelyzet okozta visszaesés után tavaly tavasz óta jellemző erős növekedési trend az ágazatban – közölte lapunkkal az Innovációs és Technológiai Minisztérium. A júliusig meghosszabbított árstopok hatása elsősorban a benzinkutak megugrott forgalmán érezhető. Gulyás Árpád, a Somogyi Kereskedelmi és Iparkamara alelnöke hangsúlyozta: Somogyban is egyértelműen érezhető az elmozdulás, különösen az élelmiszeriparban.





Fotó: Lang Róbert