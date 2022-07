A héten megjelentek már a zsenge csemegekukoricák, amelyeket csövenként 200-350 forintért kínáltak. Magyar dinnye is kapható volt, amelynek kilóját 430 forintért kínálták. Mindössze egy jugo paradicsom is elég volt a lecsóba. Kálsecz Konrád barcsi termelő ugyanis gigaméretű árut hozott el a piacra, amelyek súlya széles skálán mozogtt; a 30 dekástól egészen a 80 dekásig .

Mátés Józsefné színes legényrózsái csalogatták a vásárlókat standjához, ahol legalább egy kilósra nőtt cukkinijait is felsorakoztatta. – A számunkra megtermelt termés feleslegét hozom el a piacra, mindent kora reggel frissen szedtünk – mondta a nyugdíjas őstermelő. Hozzátette: a napok óta tartó hőségben minden nap öntöznek és folyamatosan érnek be zöldségei. Akik viszont grillezni szerettek volna a hétvégén, azok előre pácolt tarját és nyolc -féle grillkolbászt is vásárolhattak a Kaposvári Nagypiacon. Csemegeként fürjtojásokat vagy éppen különleges csiliszószokat is választhattunk.