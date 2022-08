Valamelyest javított a hétvégén lehullott csapadék a termőföldek állapotán, a növények egy részén azonban már nem segített. Szabó Tibor mezőcsokonyai családi gazdálkodó érdeklődésünkre elmondta, az elmúlt hónapok aszályos időjárása és a nap perzselő ereje látványos nyomott hagyott a kukoricatáblákban. A növény levelei szabályosan megsültek még a jellegzetes égett illatot is jól lehet érezni a földeken. Szabó Tibor kiemelte, természetesen nagyon örülnek a csapadéknak, mert a föld állapota sokat javult, de még legalább 150 milliméterre lenne szükség. Madarász Zoltán a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) Somogy megyei elnöke megkeresésünkre elmondta, augusztus egy viszonylag száraz hónap, átlagosan 60-80 milliméter csapadék szokott esni. A megye egyes területein néhány nap alatt ennyi hullott le, ami sokat segített a földeken. – A következő napokra is várható eső, de bízunk benne, hogy a napraforgóban nem tesz majd kárt a csapadék – hangsúlyozta Madarász Zoltán. – Lassan aratni kell a növényt, ezért most nem jó, ha sok csapadék éri a maggal teli tányérokat, mert azok elrothadhatnak. A szőlőnek és más gyümölcsöknek sem tesz jót a sok eső most már. Ha felreped a héjuk, akkor gombafertőzést kaphatnak – mondta a NAK megyei elnöke.

Madarász Zoltán hozzátette, az őszi talajelőkészítési munkák miatt viszont óriási szükség van a csapadékra. Méréseik szerint a tavaly ősz óta tartó szárazság miatt legalább 200-300 milliméter még mindig hiányzik a földekről. Néhány halastónak és víztározónak is jót tett az intenzív csapadék. Kovács Gábor a Kaposvári Sporthorgász Egyesület vezető halőre elmondta, néhány centimétert emelkedett a Deseda tó vízszintje, az alacsony hőmérséklet miatt pedig csökkent az elpárolgott víz mennyisége.



Fotós: Karnok Csaba

Gyengén aszályossá vált a megye

A Nagybajom és Vidéke Horgász Egyesület nagybajomi tavánál 15 milliméter eső hullott a napokban, ami Szabó János elnök szerint egyenlő a nullával. Ahogyan arról korábban beszámoltunk a nagybajomi tó vízszintje az elmúlt hónapokban 120 centiméterrel csökkent, ezért jóval több csapadékra lenne szükség ahhoz, hogy helyreálljon a vízszint. Szabó János elmondta, ha egy hétig hullna 100-200 milliméter eső, akkor a talaj vízszintje helyreállna, és nem szivárogna el a tó vize. Siklós Gabriella, az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője lapunknak elmondta, az esőzésnek köszönhetően a Balaton vízszintje nem csökkent tovább, azonban még mindig alacsony a víz­állás. Ennél viszont volt sokkal kritikusabb év is. A szóvivő kiemelte, a Dráva vízgyűjtőinél rengeteg csapadék hullott, de ez nem látszik meg a folyó vízszintjén, mert az osztrák erőműveknél visszatartják a vizet. Siklós Gabriella hozzátette, Somogy az erősen aszályos megyéből gyengén aszályossá vált az elmúlt napokban.



Fotós: Somogyi Hírlap