Az infláció miatt egyre több cégnél jelentenek be hasonló lépéseket, ám ezek a juttatások többnyire csak egyszeri, meghatározott időre szóló kifizetések, és nem épülnek be az alapbérbe, mert a kiszámíthatatlan gazdasági környezetben a vállalatok többsége nem akar hosszú távú döntést hozni. De még a bérkompenzáció sem mondható általános jelenségnek, főként azokon a területeken jellemző, ahol jelentős a munkaerőhiány, ezen belül is inkább ott, ahol a cég euróban vagy dollárban számol el, így a gyenge forintárfolyamból származó nyereségük nő.

Még csak most indul be igazán ez a kompenzációs törekvés a munkaadók és a munkavállalók oldaláról, hangsúlyozta a Magyar Szakszervezeti Szövetség (MASZSZ) Somogy megyei elnöke.

– Tavasszal úgy álltunk fel a tárgyalóasztaltól, ha szükségessé válik az év végéig, akkor vagy béremelésre, vagy egyszeri juttatásra, vagy mindkettőre közösen törekedni fogunk – mondta Svajda József. – Márciusban 13-14 százalékot értünk el, akkor nem gondoltuk, hogy az infláció ezt meghaladná. A cégek részéről érezzük a jóindulatot, hiszen ők is tapasztalják az árak növekedését, és meg akarják tartani a dolgozóikat.

Az élelmiszeriparban már megmozdult valami, mert a Kométa szeptembertől emelt 10 százalékot, és a Cukorgyárnál sem zárkóznak el a megegyezéstől a tulajdonosok. Svajda József most írt alá egy megállapodást, hogy a kommunális cégeknél is kezdeményezik a tárgyalásokat.

Több megoldás merült fel a munkaadóknál a kompenzációra, számolt be erről Benke Norbert, a Vasas Szakszervezeti Szövetség dél-dunántúli ügyvivője. Van olyan cég, amelyik egyszeri több százezer forintos juttatásban részesíti a dolgozóit, másutt havi 25 ezer forint rezsi-hozzájárulást adnak. A Vasas szakszervezetnél próbálják elérni, hogy ehhez még további béremelést társítsanak, mert ez „december végéig el is kopna”. – Nekünk az a dolgunk, hogy a reálbéreket tartsuk, de látni kell, hogy spirálba került a gazdaság, ugyanis a bérek növekedését követi az árak emelkedése, és még nem tudni, hogy októbertől mi lesz a benzin és élelmiszer-ársapka sorsa – mondta a szakszervezeti vezető. – A vasas szakmákban szinte mindenütt volt évközi emelés a nyáron, és ezeken a helyeken jövő januárban új béremelés elérése lenne a cél, az idei emelések mértékének függvényében.



Kevés dolgozót küldenének haza

A vállalatok már azt is fontolgatják, tudnának-e otthoni munkavégzésre váltani a rezsi miatt. Már most is minden tizedik munkavállaló olyan munkahelyen dolgozik, ahol jellemzően otthonról végzik munkájukat az emberek, állítja a Publicus Intézet. További 13 százalékuknál pedig a hibrid munkarend a gyakorlat, azaz a munkaidő egy részében otthonról, másik részében az irodából látják el feladataikat a dolgozók. A munkahelyek 65 százaléka nem tervezi, hogy otthoni munkarendre álljanak át. A legnagyobb arányban, 38 százalékban egyébként a diplomások tudnak legalább részben otthonról dolgozni.