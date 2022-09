A kisebb üzletek mellett a multik is több álláshelyet hirdettek meg a megyében. Maczelka Márk, a Spar kommunikációs vezetője lapunknak elmondta, az üzletláncnak országosan 14 ezer 500 dolgozója van, 450 álláshelyük azonban betöltetlen. Hozzátette, Somogy megyében pénztáros és szakeladó munkakörben hét új embert tudnának azonnal felvenni.

A Lidl sajtóosztálya megkeresésünkre azt válaszolta, országosan leginkább bolti dolgozókat és boltvezetőket toboroznak. Jelenleg is több meghirdetett álláshelyük van. Kaposvárra most egy embert keresnek üzletvezetői pozícióba.

Hatta József, a Kapos-Coop Zrt. kereskedelmi igazgatója érdeklődésünkre elmondta, nemrég vettek fel egy új, szakképzett dolgozót a mernyei boltjukba. Munkatársuk az egyik multicégtől érkezett a vidéki üzletbe. Kiemelte, a nagyobb üzletláncok bér­ajánlataival nem egyszerű versenyezniük, ennek ellenére mindegyik boltjuk nyitva áll és megfelelő számú dolgozójuk van. A Kapos-Coop-nál elvárás, hogy szakképzett munkaerőt vegyenek fel, akik ez alapján is kapják a fizetésüket. Hatta József hangsúlyozta, a béreken is látszik, hogy a vidéki kisboltok forgalmát nem lehet összehasonlítani egy multiéval.

A kereskedelmi igazgató arról is beszélt, hogy ha valahol üresedés van, akkor oda a nagyobb létszámmal rendelkező boltokból irányítanak át dolgozókat. – Cégünk főállásban négy olyan munkatársat alkalmaz, akiknek a helyettesítés a feladatuk – mondta. – Velük tudjuk megoldani a szabadságoltatásokat, de segítenek akkor is, ha valaki lebetegszik, vagy átmenetileg megüresedik egy álláshely – tette hozzá Hatta József.

Borítóképünk illusztráció!