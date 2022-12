Sokan hétvégi kirándulással kötik össze a bejgli vásárlását,

mások futárszolgálattal rendelik meg a finomságot. A csomagokba gyakran kerül a régió különlegessége, a levendulás-diós bejgli – mondta Kovács Roxána az Apátsági Rege Cukrászda vezetője.

Hamisítatlan hangulat Tihanyban Fotó: Facebook/Apátsági Rege Cukrászda

Családi recept Siófokon

Több más balatoni vendéglátóegység képviselője is arról számolt be, hogy az utóbbi napokban jóval többen vásárolnak náluk. A siófoki Dinasztia cukrászdában is jól fogy a bejgli az ünnepi időszakban. A hagyományos diós, mákos mellett a harmadik legnépszerűbb náluk a gesztenyés, de lehet kapni nutellás bejglit is. Bán Tamás tulajdonos elmondta, hogy

a családi kedvenc az aszalt szilvás, de most, hatodik ízként kijönnek a kókuszossal is.

– Idén a csomagolás is megújult, a félkilós rúd karácsonyi díszdobozt kapott – büszkélkedik Bán Tamás. – Szerencsére már jönnek a megrendelések, reméljük, hogy idén is sok bejgli fogy majd. Volt olyan év, amikor egy céges karácsonyra több százat is rendeltek, mert ez volt az ajándék a dolgozóknak, de a betérő vendégek is egy-két rúdtól, tucatnyi nagyságrendig szoktak vinni.

Nekünk cukrászoknak fontos kérdés, hogy a bejgli a magyar élelmiszerkönyvben védett termék, így nem lehet bármit ezen a néven nevezni.

Nem mindegy hogyan készül a tészta, milyen arányú a töltelék. Pálmazsír vagy tartósítószer például a rendes bejgliben nincs.

Díszdobozt kapott a siófoki bejgli Fotó: Facebook/Dinasztia Cukrászda

Zserbós bejgli élénkíti a bejgli-turizmust Balatonlellén

Szintén a diós, mákos bejgliből, illetve ezek aszalt gyümölcsös variációiból fogy a legtöbb Balatonlellén is a Geleta cukrászdában. – A dió mellé nagyon jól illik az aszalt füge és a sárgabarack, valamint a kandírozott narancs, a mákoshoz pedig a szilva és a meggy – avat be az ízesítés titkaiba Geleta Balázs, akinek egyébként a gesztenyés bejgli a kedvence. Mint mondja, van még marcipános, zserbós és csokis bejgli is, de a hagyományosból fogy a legtöbb,

ezeket rendelik meg például ajándéknak a cégek, vagy küldik külföldre a rokonoknak az emberek.

A saját ünnepi asztalukra viszont egyre inkább a különlegesebbet válogatják.

A Geleta cukrászda másik favorit édessége a panettone, amit néhány éve, egy ismerős receptje alapján készítenek. Geleta Balázs azt mondja, bár alapvetően a környékből érkeznek a vendégeik, főleg a Covid óta egyre többen használják a nyaralóikat is télen, vagy jönnek a helyi apartmanokba az ország minden szegletéből. Így az ünnep előtti héten van a legnagyobb dömping, karácsony előtt úgy 1500-2000 rúd bejgli fogy náluk.

Időt takarítanak meg a bejgli-turisták

Eleven Lajos, a balatonkenesei Eleven cukrászda tulajdonosa még az édesapjától tanulta a bejglikészítést. Büszke arra, hogy csak nemes alapanyagokból dolgoznak, olcsó, helyettesítő terméket ők sem használnak a sütemények elkészítésekor.

– Inkább kevesebbet sütünk, de kiváló minőségre törekszünk, nincs tömegtermelés, nem az anyagi haszon, hanem a családi tradíció az elsődleges nálunk.

Az idén a diós, mákos és gesztenyés ízeken kívül készül diós-fügés, mákos-aszalt szilvás, meggyes mákos, de kipróbálom a mogyoróscsokis és a zserbós bejglit is. Személyes kedvencem a mákos-meggyes. Előző nap magam gyúrom be a tésztát, forrázom a tölteléket és kollégáimmal közösen formázzuk a bejgliket, lekenjük tojással, majd délután kap még egy réteg tojásfehérjét. Estére sütöm ki, éjszaka pihen, és másnap kerül a cukrászdába. Már érkeznek a rendelések a weboldalunkon keresztül.

A bejglin kívül a vásárlók nagy kedvence a házi krémes, az ünnepekre pedig sokan rendelnek tálcás aprósüteményt.

Az így megtakarított időt mindenki a családjára fordíthatja, talán ez a legjobb, amit tehetünk – mondta a régió ikonikus cukrászdájának vezetője.

Sülnek a bejglik Balatonkenesén Fotó: Facebook/Eleven Cukrászat Balatonkenese

Flódni is van

Vannak olyan cukrászdák, ahol nem csinálnak bejglit, de az átlagnál nagyobb forgalom tapasztalható decemberben is. Ilyen például a gyenesdiási MóniSüti cukrászda, ahol nagymamáink ízeit idéző sütemények és torták mellett nagy választék van liszt-, cukor-, és tejmentes karácsonyi édességekből is. Egyik legnépszerűbb téli ajánlatuk a diós-mákos-szilvás flódni, amelyért sokan távolabbi településekről is hajlandóak a Balatonra utazni.

Olasz mesterreceptek

Nem a bejgli-turisták kegyeit keresi az a cukrászda sem, amely egy olasz mestercukrász 49 receptje alapján készíti karácsonyi finomságait. A Keszthelyen, Hévízen és Zalakaroson három üzlettel is üzemelő Segreto cukrászda tulajdonosa Karádi Szabolcs, sokáig élt az Olaszországban, nem csoda, hogy édességeik is főként olasz receptek alapján készülnek.

– Egy barátom, Alessandro Noferini mestercukrász álmodta meg a Segreto 49 féle süteményét, amelyek közül 25-ből torta is kapható a cukrászdáinkban – meséli.

– Az alapanyagok nagy részét is kintről hozzuk, így idézik meg tökéletesen az olasz ízvilágot.

Télen is várnak a különleges sütik Keszthelyen, Hévízen és Zalakaroson Fotó: Facebook/Segreto Caffe

Ilyentájt, télen a vendégek a narancsos, csokis édességeket keresik a leginkább, de titkos receptek alapján igazi extrém ízekkel is találkozhat, aki betér hozzánk. A Tonka Palla alapja a tonka kakaóbab, nagyon erős aromájú, így az igazi csokiimádóknak való. A Castagna alle Amarenát mi fejlesztettük ki, gesztenyéből és amarena meggyből, tízféle fűszerrel készül. De van szalonnás süteményünk is, a Caramello Salato, ennél a sós karamellre apró bacon morzsákat pirítunk, a fehér szarvasgombás Tartufo sütink pedig vörösbor-kaviárral készül

– mondta Karádi Szabolcs. A Segreto egyébként Giro süteményükről is híres, amit a nagy kerékpárversenyre álmodtak meg sós pisztáciából, piemonti mogyoróból és málnából. Akinek ezek után összefutott a nyál a szájában, az induljon a három Balaton környéki cukrászda valamelyikébe, ahol az ünnepek alatt is teljes nyitvatartással várják a vendégeket.

Egy könyv: Így főz a Balaton

Fekete Tamás, a Balatoni Turizmus Szövetség alelnöke szerint a bejgli-turizmus élénkülése is jól bizonyítja, hogy sok egész évben nyitva tartó, a helyi alapanyagokat előnyben részesítő cukrászda, étterem van a Balatonon. Nemrég egyébként egy könyvet is kiadtak azokról az éttermekről, amelyek az év minden évszakában nyitva tartanak és valamilyen különlegességekkel várják a turistákat.

Az Így főz a Balaton című könyv több mint 200 oldalas, két nyelven, magyarul és angolul mutatja be a Balaton gasztronómiai helyszíneit.

– A válogatás gasztronómiai szakértője Csapody Balázs volt, aki a Pannon Gasztronómiai Akadémia elnöke. A népszerű és ikonikus egységek között a hagyományos ételeket preferáló, és az új ízeket behozó éttermek egyaránt szerepelnek, amelyeket a bejgli-szezon után is érdemes felkeresni – mondta Fekete Tamás.

Nyitókép: Facebook/Dinasztia Cukrászda

Forrás: LikeBalaton