Az ingatlan.com csoport együttműködési megállapodást kötött a Hitelnet Kft.-vel, a money.hu közvetítői csapata csatlakozik a Hitelnet hálózatához, a money.hu anyavállalata pedig részesedést szerez a Hitelnetben. Korponai Levente – a money.hu vezetője – így foglalta össze a fúzió okait és célját: „A legfrissebb adataink a lakáshitelpiac jelentős megtorpanását jelzik. Nem tudjuk, ez meddig fog tartani. Szűkös időkre kell készülnie a pénzügyi közvetítőknek, várhatóan egy részüknek pályát is kell módosítania. Az ingatlan.com és a money.hu oldalakon az ilyen leggyengébb időszakokban is havonta ezres nagyságrendű ügyfél adja le hiteligényét. A Hitelnet és a money.hu erőinek egyesítésével célunk, hogy a hiteligénylők a legjobb ajánlatot kapják nagyon magas színvonalú szolgáltatással.”

A money.hu adataiból készült előrejelzés szerint 2022 utolsó és 2023 első hónapjában év/év alapon kevesebb mint felére csökken a folyósított hitelösszeg nominálértéken. Reálértéken még ennél is radikálisabb visszaesés várható. A hitelszerződéseket megelőző közvetítői ügyféltárgyalások száma és trendje alapján a piac még nem érte el a mélypontot.

„A partnerséggel a hitelközvetítői piac egyik legnagyobb szereplője jön létre. A Hitelnet megerősíti az eddig is kiemelkedő piaci pozícióját. Húsz éves hitelezési tapasztalattal és országos hálózattal a szakértők továbbra is személyesen segítik a hiteligénylőket. Hiszem, hogy a magyar piac legerősebb csatornáit ötvözzük ezzel a szövetséggel.” – mondta Fitos Szilárd a Hitelnet Kft. ügyvezetője. A szakértő hozzátette, hogy a két cég együtt közel 100 milliárd forint összértékű lakossági hitel közvetítésében segítette az ingatlanvásárlókat 2021-ben. Az együttműködéssel 500 szakemberből álló országos hálózat jön létre. Az ügyfelekhez így a legjobb ajánlatok még magasabb színvonalú kiszolgálással juthatnak el. A szombathelyi központú Hitelnet a kezdetektől erősen digitalizált ügymenettel és alacsony adminisztrációs költségekkel – automatizált elszámolás, naprakész kalkulátorok – ideális állapotban érkezett meg az előttünk álló zord időszakhoz. Rendszerük ügyféltárgyalási adatai szerint további 40-50 százalékos visszaesés körvonalazódik a következő hónapokban a piacon.

Komplexebb szolgáltatást kapnak az ingatlanvásárlók és a hiteligénylők

Az együttműködés miatt immár az ingatlanvásárlás teljes folyamatában segítséget kapnak a hiteligénylők. Az ingatlan.com oldalon található Hitelintéző szolgáltatás egyénre szabva mutatja be a megvásárolni tervezett ingatlan optimális finanszírozását, a lehetséges lakáshitel-konstrukciókat, beleértve az államilag támogatott megoldásokat – így például a csokot – is. A legkedvezőbb ajánlatok kiválasztásához – már 29 pénzügyi konstrukcióhoz – a money.hu biztosítja a hátteret naprakész kalkulátorokkal. Mivel a cégcsoport független, így biztosított, hogy a hiteligénylő transzparens módon megtalálja a számára legkedvezőbb ajánlatot. Ezt követően a Hitelnet szakértői kísérik végig az ügyfelet a teljes hitelfelvételi folyamaton, megválaszolva a felmerülő további kérdéseket, és biztosítva, hogy szakmailag megalapozott döntést hozzon élete egyik legfontosabb kérdésében. „Ez a partnerség fontos lépés a magyar lakáshitelpiac digitalizációja terén is. A hiteligénylők egy helyről, komplex online szolgáltatás keretében kapnak olyan segítséget, amellyel jelentősen csökkenthetik a kiadásaikat, mert jó megoldást választottak. A money.hu 11 éves története során a hitelkeresők számára több mint 50 millió kalkulációt végzett. Látom az elégedett ügyfeleket és az egyre transzparensebb lakáshitelpiacot, büszke vagyok kollégáim munkájára ” – tette még hozzá Korponai Levente, a money.hu vezetője.

money.hu A money.hu (korábbi nevén Bankráció) Magyarország első hitelösszehasonlító oldala, az ingatlan.com csoport tagja. Több mint 10 éve segít az embereknek pénzügyi céljaik megvalósításában, legyen az a megfelelő hitel vagy egy testreszabottabb bankszámla kiválasztása. Ingyenesen és regisztráció nélkül nyújt objektív összehasonlítást a különböző pénzügyi termékekről. Célja, hogy független és etikus szereplőként egyszerűbbé tegye a pénzügyi döntéseket.

Hitelnet A szombathelyi székhelyű Hitelnet 2002-ben alakult és néhány év alatt vált az egyik legnagyobb szereplővé a hitelközvetítő piacon. A kezdetben még néhány fővel induló, regionális szolgáltató a fúzió eredményeként már 500 szakértővel rendelkezik az ország teljes területén.

ingatlan.com

Magyarország piacvezető ingatlanhirdetési portálja, 100%-ban magyar tulajdonban. Küldetése – 1998-as alapítása óta – a teljes körű, hatékony és etikus ingatlanpiac megteremtése. Évente 120 ezer magánszemély és 9 ezer ingatlanközvetítő hirdet az oldalon és alkalmazásban, így itt található meg a legtöbb ingatlanhirdetés. A portál a szektor független és hiteles szereplője, egyéb ingatlanpiaci érdekeltséggel nem rendelkezik. A money.hu mellett a cégcsoporthoz tartoznak a kereskedelmi ingatlanpiac vezető hirdetési portáljai, az iroda.hu és a raktar.hu is. További információ: info.ingatlan.com