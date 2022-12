Az eseményen Eppel János, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének elnöke a szervezet jövőjéről, Varga Mihály pénzügyminiszter pedig a stabilitás, a vállalkozásbarát gazdaságpolitika fontosságáról beszélt.

– Kemény évünk lesz, de együtt, közösen, megmozgatva a tartalékainkat képesek leszünk arra, hogy a következő időszakot sikerrel oldjuk meg, ehhez ajánljuk a VOSZ partnerségét – emelte ki Eppel János. Varga Mihály szerint bizalom nélkül nincs üzlet és most hatványozottan olyan időket élünk, amikor erre a bizalomra szükség van, a kormány részéről ez fennáll, reméli, a másik oldalról is fennmarad. A Vállalkozók Napja rendezvényen idén is díjazták a kiemelkedő teljesítményeket elérő vállalkozókat.

Somogy megyéből Németh Zoltán, a Németh Gazdabolt tulajdonosa, ügyvezetője vehetett át elismerést.