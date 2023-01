A Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) javaslata alapján a kormány a feldolgozóipari program turisztikai ágazati kiterjesztéséről döntött, így a támogatásra mintegy 16 ezer vendéglátóegység és 4500 szálláshely jelentkezhet.

A módosítás eredményeként az érintett turisztikai mikro-, kis- és középvállalkozások 2023. január és március közötti időszakra vonatkozó, számlával igazolható földgáz, villamosenergia, illetve távhő havi átlagáruk előző évi, azonos időszakához mért növekményének fedezésére igényelhetnek maximum 50 százalék mértékű vissza nem térítendő közvetlen támogatást.

Ezt önállóan vagy energiahatékonysági beruházáshoz felvett hitel önerő-támogatásával kombinálva is megtehetik. Fontos kritérium ugyanakkor az is, hogy 2023. III. negyedévének végére, tehát az ősz befejeztével a vállalkozásban foglalkoztatottak létszáma legfeljebb tíz százalékkal csökkenhet a 2022-es év azonos időszakához képest.

Kiemelték azt is, hogy a szektort érintő ismételt intézkedéscsomag jelentősen hozzájárul a turisztikai mikro-, kis- és középvállalkozások stabilitásának megőrzéséhez, a munkaerő megtartásához.

A kormány az MTÜ javaslatai alapján korábban, még novemberben egy harmincmilliárd forintos turisztikai mentőcsomagot fogadott el, az intézkedések közel százezer kis- és középvállalkozó működését támogatják.