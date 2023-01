Nyugodtabban kezdheti el az idei munkát a legtöbb somogyi polgármester. Három tucat település kivételével minden önkormányzat kisebb-nagyobb támogatást kap a kormánytól azért, hogy a megnövekedett áram- és gázszámláikat ki tudják fizetni az alapfeladatot ellátó intézményekben.

A Kaposvár környéki falvakba csaknem 134 millió forint segítség jut majd. A legkevesebb támogatást Kaposújlak, a legtöbbet, majdnem 42 és fél millió forintot Kaposmérő kapja.

Prukner Gábor, a település polgármestere érdeklődésünkre elmondta, ekkora támogatásból bőven tudják fedezni a kiadásokat. A legtöbb pénzt majd a közvilágításra kell fordítani. Számításaik szerint ez évente 8-9 millió forintba kerül. Prukner Gábor arról is beszélt, eddig is takarékosan gazdálkodtak és korábban több olyan energetikai fejlesztést is megvalósítottak az intézményekben, amivel jelentősen faraghatnak a költségeiken.

A Barcs környéki települések összesen csaknem 718 millió forint rezsitámogatást kapnak idén. A legtöbbet Csokonyavisonta, Csurgó, Lábod és Vése. Utóbbi település valamivel több mint 30 millió forintos segítséghez jut majd hozzá. Bertók László polgármester lapunknak elmondta, durván a tízszeresére emelkedik az idei rezsiköltségük, a legtöbbet a közvilágításért és az óvoda gázfűtéséért kell majd fizetniük. Bertók László hozzátette, hatalmas segítség a kormányzati támogatás, enélkül nem tudnák kifizetni a számlákat.

Balatonföldvár 62 millió forintnál is több rezsitámogatást kap.

A Siófokhoz tartozó települések közül 59-en kapnak támogatást. A 4-es számú választókerület tízezer lakosnál kevesebb települései összesen csaknem 482 és fél millió forint támogatást kapnak. Holovits Huba, Balatonföldvár polgármestere érdeklődésünkre elmondta, a több mint 62 millió forint támogatásnak köszönhetően a kötelező működési feladatok nem kerülnek veszélybe az idén.

– A világítás és a városi konyha rezsije drágult a legjobban – mondta Holovits Huba. – A közvilágítás éves díja 28 millió forintra emelkedik, a konyha rezsije pedig csaknem 40 millióra. Fontos, hogy ki tudjuk fizetni a számlákat, hiszen a konyhán naponta mintegy 600 emberre főznek és hét helybélinek ad munkát – tette hozzá Balatonföldvár polgármestere.

Somogy vármegyében összesen 241 tízezer fő alatti település található. Az országgyűlési képviselők adatai szerint ezek közül 37 nem kap rezsitámogatást.

Részletekben érkezik majd a pénz a települések számláira

Móring József Attila, Marcali és térségének országgyűlési képviselője érdeklődésünkre elmondta, azok a települések nem kapnak támogatást, akik a szolgáltatókkal nem kötöttek új szerződést, és régi áron jutnak hozzá az áramhoz és a gázhoz. Azok az önkormányzatok sem kapnak segítséget, akik nem töltötték ki a támogatáshoz szükséges adatlapot. A politikus választókerületében – hat település kivitelével – a települések összesen mintegy 748 és fél millió forintos segítséget kapnak a kormánytól. Móring József Attila hozzátette, a támogatást nem egyben, hanem részletekben kapják meg az érintettek. Balatonboglárra 61 millió 785 ezer forint jut. Mészáros Miklós polgármester megkeresésünkre elmondta, nagyon örülnek a támogatásnak, ebből az intézmények egy részében ki tudják majd fizetni a megnövekedett rezsiszámlákat. Hangsúlyozta, számításaik szerint a város áram és gáz többletkiadása idén mintegy 200 millió forint lesz.