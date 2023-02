Az oroszországi üzemanyag-embargó miatt azonban nem kell ellátási problémára számítani a hazai benzinkutakon. Ezt erősítették meg lapunknak a megkérdezett somogyi benzinkutasok és Bujdos Eszter, a Holtankoljak.hu tulajdonosa egyaránt. Utóbbi kiemelte: az átalakulást a nagykereskedők és a finomítók megoldják majd.

– Már hónapokkal ezelőtt tudtuk, ezért fel lehetett készülni az embargóra – hangsúlyozta Bujdos Eszter. – Van, aki egyébként már teljesen átállt, és egyáltalán nem használ már fel orosz olajat. Helyette észak-európait, norvégot vásárol, de a kazah, az a­zeri és az arab olaj is népszerű. Utóbbi egyébként sokaknak a legnagyobb mennyiségben elérhető megoldás lehet. Magyarország is az arab vonalat próbálja erősíteni, hiszen az Adria-kőolajvezetéken tud hozzánk eljutni az arab olaj. Lehetne vásárolni alapanyagot Amerikából is, de a magas behozatali költség miatt az nem érné meg – mondta a Holtankoljak.hu tulajdonosa.

Bujdos Eszter arról is beszélt, elképzelhető, hogy a nyugat-európai országokban komoly „felszívó erő” alakul ki az alternatív, más országokból származó olajok és késztermékek iránt, ezért időszakosan lehet áremelkedés. A mostani embargó hatása azonban egyáltalán nem látszik az árakon, sőt szerdától jelentősen csökken majd az üzemanyagok ára.