– Nekünk a csőtörés okozta tavaly a legtöbb kárt, több mint 30 alkalommal hívtunk szerelőt – mondta Ács Sándor, az Otthon Lakásszövetkezet ügyvezető igazgatója. – Meglehetősen gyakran fordult elő üvegkár. A vihar 2022-ben a tetőszigetelést bontotta meg, illetve a bádogozás is megsérült. Az idén április végéig már 13 csőtörésünk volt, legutóbb két hete történt egy kisebb probléma.

Ács Sándor szerint viszonylag magas az egyéni lakásbiztosítások száma, ám ezzel együtt szükség van a társasházi és lakásszövetkezeti biztosításra is. Hangsúlyozta: az árvíz kivételével náluk szinte minden egyéb káreseményre kiterjed a biztosításuk. Így a viharkártól kezdve a csőtörésen át az üvegkárig fizet a biztosító.

Ám a biztonságnak ára van, 2020-ban mintegy 7,6 millió forintot fordítottak biztosításra, 2021-ben már közel 11,5 millió forintot, s a 2023-as 13,3 millió forinttal szemben 2023-ban előreláthatóan 15 millió 785 ezer forintot utalnak. A társaság 48 épületről gondoskodik, ezek között két kilenc, illetve tíz tízemeletes is található. A többség négyemeletes, s a lakásszövetkezethez egy egyemeletes épület is tartozik, s az 1071 lakásban nagyjából két és fél ezren élnek.

– Ahogy drágultak az építőanyagok és az ehhez kapcsolódó kivitelezési kiadások, úgy nőttek az épületek újjáépítési kiadásai – emelte ki.

– Bármikor bekövetkezhet a baj, s azt szeretnénk, hogy gond esetén minél hamarabb rendben legyen az épület. Egyes esetekben sok tízmilliós vagy még nagyobb összegekről is szó lehet. Ha például bekövetkezik egy gázrobbanás, akkor a társasépület statikailag is súlyosan megsérülhet, s a szerkezeti helyreállítás óriási költségbe kerül. Szerintem nem szabad hagyni, hogy egy épület alul biztosított legyen, épp ezért várhatóan egy-két éven belül mi is felülvizsgáljuk a biztosításunkat.

Nálunk a családok csaknem 80 százalékának van saját lakásbiztosítása. Viszont akadnak olyanok, akiket nem lehet meggyőzni a biztosítás fontosságáról. Ők akkor döbbennek rá ennek hiányára, ha például leáztatnak valakit, akkor bizony nagy a kapkodás.

– Régóta van lakásbiztosításunk, negyedévente fizetjük, s ezt a dolgot nem szabad félvállról venni. Korábban már nálunk is volt csőtörés, s a biztosító kifizette a kárt. Egy háztartásban sokfajta baj előfordulhat, s nem akkor kell bosszankodni, amikor bekövetkezett a probléma, hanem előre kell gondolkodni, mondta Balogh István. Fotó: Lang R.





– Akik azt hiszik, hogy lakásukban, házukban soha nem történik kár, azok nagyot tévedhetnek. Hiába ügyelnek az otthonukra, a baj a legváratlanabb időpontban beüthet. Évtizedek óta fizetjük a lakásbiztosítást, s biztos, ami biztos alapon a következő időszakban sem akarunk lemondani az otthonunk védelméről, vélekedett Cziráki Ferenc.

Fotó: Lang R.





– Nem kötöttem biztosítást, albérletben lakom, s a tulajdonos intézi a lakással kapcsolatos teendőket. Egy lakás vagy ház sok pénzbe kerül, s szerintem mindenki okosan teszi, ha megfelelően biztosítja az ingatlant. Ha majd saját otthonom lesz, mindenképp biztosítást akarok kötni, s nyilván olyat, ami minél szélesebb körű védelmet nyújt, mondta kérdésünkre Bóka Réka.

Fotó: Lang R.