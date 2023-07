Balogh László az Ingatlan.com vezető gazdasági szakértője lapunknak elmondta, a bérleti díjak nemcsak Kaposváron, hanem a vármegye más településein is emelkedtek az idén. – Hiába drágák az albérletek, Kaposvár még mindig a legolcsóbb egyetemi városok között van – hangsúlyozta Balogh László. – Az átlagos lakás­árak jelenleg 110 ezer forint környékén vannak Kaposváron. Azt gondolom, hogy ez nagyon jónak számít, főleg, ha megnézzük a balatoni kínálatot. Ott is ki lehet fogni jó áron az ingatlanokat. A holtidőszakban, amikor nincsen szezon, akkor társasházi lakásokat és nyaralókat havi 120-150 ezer forintért lehet kibérelni a tóparti településeken. Ekkora összegért októbertől májusig lehet lakáshoz jutni – emelte ki az Ingatlan.com vezető gazdasági szakértője.

Albérlet keresés a tanév megkezdése előtt.

Fotó: CSAPO BALÁZS

Balogh László arról is beszélt a lapunknak, bár az albérletpiaci főszezon csak pár nap múlva indul el, a keresleti és a kínálati oldalon is jelentős élénkülés látható. A kereslet április óta hét százalékkal lett erősebb a tavalyinál, a kínálat pedig júniusban és júliusban kapott lendületet. – Az élénkülésben szerepet játszik az albérletkeringő is – mondta Balogh László. – Több ezer bérleti szerződés a következő hetekben, hónapokban jár le. A tulajdonosok emelést terveznek mert az országos és a budapesti átlagos lakbérek is növekedtek. Erről tájékoztatták a bérlőket, akiknek egy része elkezdett olcsóbb lakást keresni– mondta a vezető elemző.

Boldizsár Balázs, a kaposvári Boldingatlan Kft. ügyvezetője lapunknak elmondta, úgy látja, hogy a városban elég szűkös az albérleti kínálat, az árak stagnálnak. – A kiadó lakások ára nem csökkent mostanában, feltehetően a jövőben is ilyen szinten marad – hangsúlyozta.

– Kétszobás, bútorozott ingatlanhoz 120-130 ezer forintért is hozzá lehet jutni. Ezek a kelendőbbek. A jól felszerelt lakásokat előbb ki lehet adni. Azt gondolom, hogy az egyetemisták a 24. órában vannak már, ezért érdemes mielőbb kiválasztaniuk a megfelelő lakást, különben lemaradnak – mondta Boldizsár Balázs. Az ingatlanszakember hozzátette, van igény albérletre Kaposváron, ezért jó befektetés lakást venni a városban.

Szezonális drágaság, akár 600 ezer forint is lehet a havi lakbér

Balogh László az Ingatlan.com vezető gazdasági szakértője elmondta, tapasztalata szerint egyre felkapottabb a fiatalok körében a tendencia, hogy május és szeptember között lakást bérelnek a Balatonnál. A nyári szezonban 300-400 ezer forint bérleti díjat is elkérhetnek tőlük, de van aki 600-800 ezer forintot is kifizet a havi lakhatásért. – Aki középtávra tervez, annak ez még mindig jobban megéri, mintha több gyerekkel vagy nagyobb baráti társasággal akar egy hetet nyaralni a tónál. A hét nap akár ugyanennyibe kerülhet – hangsúlyozta Balogh László. A vezető gazdasági szakértő hozzátette, van olyan balatoni ingatlantulajdonos, aki nem is köt egy évre bérleti szerződést, hanem megbontja. Októbertől tavaszig viszonylag alacsonyabb áron, nyáron többért adja ki ugyanazt a lakást.