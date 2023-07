– A légkondis kombájnban elviselhető a hőség, anélkül kemény lenne a munka – mondta az 57 éves Klenovics István, a somogysárdi Haladás Zrt. dolgozója. – Ez már a 20. aratási idényem, betakarításkor leginkább a sebességre és a tarlómagasságra kell figyelni. Egy ekkora gépnél persze bármikor előfordulhatnak problémák, a kedd is javítással indult, ám szerencsére már minden rendben van.

A búza aratása pénteken rajtolt, a hétvégén nem dolgozott a somogysárdi csapat. Kedden a végleges menetrendet pontosították, a 250 hektár saját gabonán kívül 150 hektárnyi bérmunkát is vállaltak. A két kombájn másfél nap alatt levágja a 34 hektáros sörnyepusztai táblát. S a következő bő egy hétben Somogysárd, Mezőcsokonya, Újvárfalva és Hetes térségében is dübörögnek a gépek. Berek Gábor elnök azt mondta: háromfajta búzát termesztenek, az egyik hektáronként 6,5 tonnát termett, a másik hetet. Szerinte a takarmány és az étkezési közötti lehet a minőség, a laborvizsgálatokat előreláthatóan a jövő héten tartják.