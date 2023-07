Somogy Már hosszú ideje szorgalmazza a Zselici Méhész Egyesület a hársméz hungarikummá nyilvánítását. Ennek egy következő állomásához érkezhetnek a somogyi nektárgyűjtők, miután a Somogy Vármegyei Közgyűlés is támogatta a törekvést. Biró Norbert közgyűlési elnök egy levelet is küldött Nagy István agrárminiszternek. Ebben arra hívta fel a tárcavezető figyelmét, hogy a Magyar Értékek Tára mellett a hungarikumok közé is vegyék fel a hársmézet. – Bőséggel kaptunk világszínvonalú értéket a természettől itt, Somogyban. Ezek közül is kiemelkedik a zselici hársméz, mely országosan is különleges fajtaméz. Hozzátette: a hárs nektár olyan hagyományos, régi termék, ami megérdemli a figyelmet szélesebb körben is, mondta a közgyűlés elnöke.

– Ez egy hosszadalmas folyamat, amelyhez szükség van ajánlásokra. Korábban már Szita Károly, Kaposvár polgármestere is támogatta a törekvésünket, mondta Mészáros János, a Zselici Méhész Egyesület elnöke.

Hozzátette: a jó marketingre manapság különösen nagy szüksége van a méhészeti ágazatnak. Mint mondta, olyan árletörő hatások sújtják a nektárgyűjtőket, mint a kontinenst elárasztó az olcsó ukrán méz, és globálisan is gondot jelentő silány minőségű kínai méz. – Nagyon visszaesett a magyar méz iránt a kereslet, jegyezte meg Mészáros János. Ezért minden lehetőségre szüksége van az ágazatnak, hogy népszerűsítsék az egészséges és minőségi méz fogyasztását.