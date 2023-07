A termesztő lapunknak azt mondta: a nagy szemű és mézédes termését hamar elkapkodták. Tizenhárom éve szomszédjának fuvarozott kukoricát a fővárosba, és akkor kapott kedvet a kukorica termesztéséhez. Idén nyolc hektáron termeszt csemegekukoricát, s idén márciusban és a közelmúltban is vetettek. A hűvös tavaszi idő miatt csaknem egy-két héttel később kezdődött meg a szezon. – Az időjárás miatt tovább tartott, 21 napra keltek ki a vetések, így később tudtunk indulni – mondta az őstermelő. Megjegyezte: a hirtelen lezúduló sok eső nem tesz jót a fejlődő növénynek. – A termés jónak mondható, a minőség és a mennyiség is kiváló, bízunk benne, hogy lesznek hűvösebb periódusok, és akkor akár október végéig kitart a szezon.

A terményeiket helyben is értékesítik, s emellett adnak el belőle zöldségkereskedőknek és a somogyi piacokon is árulják. A gyermekei segítenek be a szedésbe és az árusításba. – A kisebb kukoricacső ára 150 forint, a nagyobb 250, tavalyhoz képest ötven forinttal többért adjuk a terményt – mondta. – A költségeink nagymértékben nőttek, jóval többe kerülnek a növényvédő szerek és az üzemanyag is – emelte ki az őstermelő.

Azt mondta, azt tapasztalják, hogy kelendő a piacokon a csemegekukoricájuk, vásárlóik átlagosan négy csövet visznek tőlük. – Meggondolják a vásárlók, hogy mennyit költenek, de az ár szerintem nem megy lejjebb, mert így is nagyon magasak a termelési költségek – emelte ki Fentős Zsolt.

Ehetnék többen

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara somogyi igazgatóságának adatai szerint a vármegyében 172 hektáron termesztenek csemegekukoricát, a legnagyobb területen Dél-Somogyban és Balatonbogláron. A hazai csemegekukorica-fogyasztás elég alacsony, mindössze évi 1–1,5 kiló feldolgozott csemegekukoricát jelent személyenként, ehhez jön még a friss áruként elfogyasztott mennyiség. Magyarország Európa legnagyobb termelője.