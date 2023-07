Azoknak, akik az elkövetkező egy-két évben felújítást terveznek, 80 százaléka 3 millió forintnál kevesebbet szán korszerűsítésre, elsődlegesen állagmegóvás és energetikai fejlesztés céljából. A felújítást nagyrészt megtakarításból és az adott havi jövedelmükből finanszíroznák, a válaszadók alig harmada gondolkodik hitelfelvételben. Az MBH Bank korszerű, az energiahatékonyság javítását célzó piaci lakáshitellel támogatja az otthonteremtési célokat, legyen szó felújításról, vagy új, energiahatékony ingatlan vásárlásáról.

Az MBH Bank reprezentatív kutatást végzett a magyar lakosság körében, amelyben költözési szándékukat, illetve ingatlanfelújítási terveiket vizsgálta. A megkérdezettek 85 százaléka 15 évnél idősebb ingatlanban lakik, 58százalék-uk családi házban, a jellemző lakóingatlanméret 51-100 m2 közötti (válaszadók fele). Budapesten és a megyeszékhelyen nagyobb arányban élnek újépítésű vagy 10 évesnél nem idősebb ingatlanokban.

Költözés vagy felújítás?

A felmérésben résztvevők egynegyede tervez másik ingatlanba költözni, 30 százalékuk újépítésű, 70százalék-uk használt ingatlan vásárlásán gondolkodik. Azok közül, akik újépítésű ingatlanba költöznének, 34 százalék azt nyilatkozta, hogy a család bővülése a legfőbb indoka a költözésre, 24 százalék munkalehetőség miatt költözne új településre, 21 százalékuknál pedig az energiahatékonyság lenne a váltás indoka. A használt ingatlant választók közül 33 százalék számára a környezetváltozás motiválná a döntést, ez követi okként a családbővülés és a munkalehetőség új településen (24, illetve 16%).

A kutatásban résztvevők kétharmada végzett felújítást ingatlanján az elmúlt 5 évben. Földrajzi megoszlás tekintetében Közép- és Dél-Dunántúlon jellemzőbb volt a felújítási kedv, valamint az iskolázottsággal emelkedik azok aránya, akik felújítottak. A felújítók négyötöde 3 millió forint alatti összegben végzett/végeztetett munkálatokat, 65 százalékuk részben vagy egészben kivitelező segítségét vette igénybe hozzá. A korszerűsítés céljait tekintve az energetikai fejlesztések és az állagmegőrzési cél állnak az élen, de fontos eredménynek tartják az ingatlan esztétikai értékének növelését is.

A közelmúltban felújítást nem végzők közel fele tervez felújítást az elkövetkező 1-2 évben, leginkább állagmegőrzés céljából, de az energetikai korszerűsítés is kedvelt cél. A felújítást még csak most tervezők 64 százaléka is úgy nyilatkozott, hogy teljes egészében kivitelezővel vagy részben kivitelezővel végeztetné el a szükséges munkákat. A válaszadók 34százalék-a csupán 100-500 ezer forint közötti összeget szánna felújításra, 3 millió forint feletti költséggel egynegyedük tervez.

Miből finanszírozzuk?

A tervezett korszerűsítést legnagyobb arányban a megtakarított pénzükből (73%), illetve az adott havi fizetésükből (33%) finanszíroznák a megkérdezettek. Kölcsönt a válaszadók 29 százaléka venne igénybe, de csak 16 százalék döntene piaci alapú hitel mellett. A kutatásból az is kiderül, hogy Budapesten és Pest megyében, valamint a 18-26 éves korosztály venne igénybe legszívesebben kamatkedvezményes hitelt.

Szempont lett az energiahatékonyság

A kutatás a környezetvédelem és az energiahatékonyság fontosságát, szerepét is vizsgálta. A megkérdezettek 62 százaléka fontosnak tartja, hogy környezettudatos legyen az otthona, mert ezáltal csökkennek a rezsiköltségek is. A 18-26 éves, megyeszékhelyen élők között magasabb azok aránya, akiknek alapvetően fontos a környezetvédelem. A válaszadók 44 százaléka ugyanakkor nem tudja, milyen energetikai besorolásba tartozik otthona, és 60 százalékuk az energetikai tanúsítvány előnyeit sem ismeri. A kutatásban résztvevők 24százalék-a biztosan igénybe venné, 46 százalékuk megfontolná, ha energiahatékony ingatlan vásárláshoz vagy ilyen célú felújításhoz kamatkedvezményes hitelt vehetne igénybe.