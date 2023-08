Kedden még 625 forintért lehetett normál gáz­olajat vásárolni a kaposfői AVIA töltőállomáson, szerdától azonban már jóval többet kell fizetni literjéért. Emiatt sok autós egy nappal előbbre hozta a tankolást. – Nem akartam a drágábból vásárolni, ezért még a változás előtt teletöltöm a kocsim tankját – mondta Urbán László, aki valamivel több mint 30 liter gázolajat vásárolt.

A dízelár változása érzékenyen érinti a somogyi vállalkozókat, de egyelőre nem építik be a díjaikba. Szabó Bence László, a bolhási Szabó Busz Hungary Kft. ügyvezetője lapunknak elmondta, mivel utazásaikat általában 90 nappal előre lekötik, ezért nem tudnak azonnal árat emelni.

– Nagyjából 650 forintos üzemanyagárral számolunk, ezért az ősztől 5–10 százalékkal muszáj lesz emelnünk az árainkon – hangsúlyozta Szabó Bence László. – Folyamatosan vannak megrendeléseink, de ha iskolaidőben nem tudjuk majd hordani úszni a diákokat, mert nem keresnek meg bennünket, akkor nehéz helyzetbe kerülünk – tette hozzá a buszos vállalkozás vezetője.

Gazda Csaba, a rinyaújlaki Gazda-Trans Kft. ügyvezetője lapunknak azt mondta, az üzemanyag-drágulás miatt egyelőre nem emeltek a fuvardíjakon, azért sem, mert amikor csökkentek az árak, arra sem reagáltak. – Ha azonban tartósan magas marad a gázolaj ára, azt beépítjük a díjainkba – mondta. A szállítmányozási cég vezetője hozzátette, ősszel átalakul az útdíjfizetési rendszer, és várhatóan jelentősen drágulhatnak a díjak, ezért legkésőbb akkor muszáj lesz nekik is emelniük.

Tóth Tamás, a Deseda pékség ügyvezetője elmondta, a drága gázolaj díját egyelőre nem gyúrják bele a kenyér árába. A pluszkiadást „benyeli” a vállalkozás. A sütöde egyébként utoljára tavaly októberben emelt árat.



Az arabokon is múlik az útiköltség

Bujdos Eszter, a Holtankoljak.hu ügyvezetője megkeresésünkre elmondta, július eleje óta a benzin 51, a gázolaj – a szerdai emeléssel együtt – összesen 80 forinttal drágult literenként. A 95-ös átlagára 628, a dízelé 638 forintra változott. – Túlzónak érzem azt, hogy 15 forinttal drágult a gáz­olaj – mondta Bujdos Eszter. – Az áremelkedésre korábban volt magyarázat, mivel júliustól a Brent típusú olaj hordónkénti ára 70 dollárról 85-re emelkedett, azért mert Szaúd-Arábia bejelentette, hogy szeptemberben is csökkenti az olajkitermelést. Ráadásul a forint romlott a dollárhoz képest is, ami szintén árváltozáshoz vezetett – hangsúlyozta a szakember. Bujdos Eszter hozzátette, amint erősödik a forint, az üzemanyagok ára is elkezdhet majd csökkenni.