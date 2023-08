Magyarország nemzeti hatáskörben szigorítja a hazai szabályozást, mézkeverékek esetén kötelező lesz feltüntetni valamennyi származási országot, méghozzá a felhasznált mézek tömeg szerinti csökkenő sorrendben.

Hanzel Róbert kaposmérői méhész fontosnak tartja a kezdeményezést, Mészáros János, a kaposvári Zselici Méhész Egyesület elnöke hangsúlyozta: már hosszú évek óta sürgetik, hogy ez a lépés megvalósuljon. Egyelőre azt kell feltüntetni a csomagoláson, hogy az adott termék európai uniós és nem EU-s méz keveréke. Ez hamarosan változik, s így a vevők tisztában lesznek azzal, hogy a megvásárolt terméknek mennyi százaléka magyar, román, ukrán vagy más országból származik. A szakember kiemelte: a távol-keleti mézhosszú ideje jelen van az európai piacon, ami komoly nehézséget jelent az ágazatnak, s így mindent meg kell tenni a magyar méz következetes védelmére. A szigorodó hazai mézjelölési előírások nem csak a fogyasztók, hanem a termelők érdekeit is szolgálják. – Továbbra is sok probléma van a belföldi mézfelvásárlással kapcsolatban – hangsúlyozta. – Évente országosan nagyjából 40 ezer tonna mézet állítanak elő, melynek csaknem 80 százalékát exportálják. Olaszországon és Németországon kívül Hollandiába is jut a somogyi mézből.

Mészáros János szerint a gondokat mérsékelhetné, ha sikerül tovább élénkíteni a belföldi fogyasztást. Kézenfekvő megoldás lehet többek közt az iskolatejprogram mintájára bevezetett iskolamézprojekt, azaz akár hetente mézet oszthatnának a diákoknak. A méz népszerűsítését szolgálja a kaposvári fesztivál is, amit előreláthatóan 50 kiállító részvételével szeptember 8–9-én rendeznek meg, s a látogatóak legalább 10–12 fajta mézet kóstolhatnak meg.

Hat hónapos átmeneti időszak

– Hazánk évek óta szorgalmazza a mézkeverékek származási jelölésére vonatkozó európai előírások szigorítását a fogyasztók és a méhészek védelme érdekében – közölte Nagy István agrárminiszter.

Mivel az uniós irányelv felülvizsgálata még jelenleg is zajlik, az Agrárminisztérium – a szükséges európai uniós jóváhagyási eljárás után – úgy módosította a Magyar Élelmiszerkönyv szabályozását, hogy a mézkeverékek esetén is valamennyi származási országot fel kell tüntetni, a felhasznált mézek tömeg szerinti csökkenő sorrendjében, derült ki a szaktárca tájékoztatójából. Az új rendelkezések augusztus 11-én lépnek hatályba, ettől az időponttól számítva hat hónapos átmeneti időszak kezdődik, amelynek tartama alatt forgalomba hozhatók és minőségmegőrzési idejük lejártáig forgalomban tarthatóak a korábbi szabályok szerint címkézett mézek. Ezt követően minden hazai fogalomban lévő mézkeverékre a szigorúbb szabályok vonatkoznak.