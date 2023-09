Elkezdődött az egykori taszári légibázis birtokba adása, miután a nyertes ajánlattevő megvette az értékes ingatlant. – A tulajdoni lapokon is látható a Billion Up Kft., mint a reptér új tulajdonosa. Nem magyar tulajdonú a cég, egy távol keleti befektetőcsoport kezdeményezése a taszári reptér fejlesztése, mondta lapunk kérdésére Varjas András, taszári polgármester. Hozzátette: pontosan még nem tudni, hogy mi az új tulajdonos célja a több mint 500 hektáros területtel, de rendszeresen egyeztetnek a taszári önkormányzattal.

– Az árverés óta kapcsolatban vagyunk, ugyanis rendezési terv módosításra lesz szükség, de ehhez egy végleges fejlesztési koncepciót kell felvázolni, mondta a polgármester. A koncepció kialakítása azonban még folyamatban van, hiszen most mérik fel pontosan, hogy milyen infrastruktúra van a területen.

– Nagyon remélem, év elejére meg lesz, hogy mit is szeretnének. Arra jelenleg nem tudok választ adni, hogy a reptér funkció megmarad-e vagy sem. Az biztos, hogy ipari park része lesz ennek a beruházásnak, nagyon remélem, hogy a logisztikát is megtartják, hiszen a terület nagyon jó helyen helyezkedik el, van gyorsforgalmi úthoz csatlakozás és vasúti közlekedés is adott, mondta kérdésünkre Varjas András.

A terület megvásárlásával a Billion Up Kft. tulajdonába került a vasútvonal egy része is, tudtuk meg a polgármestertől. Így azon is dolgozik az új tulajdonos, hogy a korábban megszüntetett vasúti átjárót hogyan lehet visszaállítani.

A taszári légibázis 2005-ben zárt be. Azóta több elképzelés is volt a reptér hasznosítására, értékesítésére, ám eddig egyik sem vezetett eredményre.

Tajpejben él az ügyvezető

Februárban jelent meg a Magyar Közlönyben a miniszterelnök által jegyzett kormányhatározat, amely felkérte Nagy Márton gazdaságfejlesztési minisztert, hogy a taszári repteret az MNV Zrt. elektronikus árverési rendszerén keresztül értékesítse. Két hónappal később jött a hír, hogy a hányatott sorsú ingatlant a kikiáltási árnál több mint egymilliárd forinttal drágábban, 3,6 milliárd forintért adták el. Ami már önmagában is nagy eredmény volt, hogy megtartották az árverést, korábban ugyanis még eddig sem jutottak el.

Az új tulajdonos Billion Up Kft. székhelye Budapesten, egy Vörösmarty téren található irodában van. A Nemzeti Cégtár adatai szerint saját tulajdonú ingatlanok adásvételével foglalkoznak fő tevékenységként. A kft. ügyvezetője a hivatalos adatok szerint a Tajpejben élő üzletember, Hsieh, Yi-Chen.