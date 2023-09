Horvátok is hűsöltek a dél-somogyi medencében

A kaposvári Virágfürdőben is sokan élvezték a kültéri medencéket nyáron. A legmelegebb napokon 2500-nál is többen vásároltak jegyet. A legtöbb vendég a fürdőfesztivál hétvégéjén, július 15-én és 16-án volt a fürdőben. Az időjárás nagyban befolyásolta a vendéglétszámot, de ennek ellenére is eredményes nyarat zárt a Virágfürdő. Barcson néhány százalékkal visszaesett a látogatottság, de így is voltak olyan hetek, amikor jóval többen vettek jegyet, mint tavaly. Otártics Máté Zsolt, a Barcsi Gyógyfürdő és Rekreációs Központ vezetője érdeklődésünkre elmondta, voltak olyan napok, amikor több mint 1500 vendég fordult meg náluk, közülük is a legtöbben Horvátországból érkeztek.