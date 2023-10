Nemcsak a multikat érinti az élelmiszerek kötelező akciózása, mert ennek járulékos hatása érvényesül a kisboltokban is, a vásárlók ugyanis az akciók miatt egyre inkább a multikat választják – ezt tapasztalták a döntően kis, falusi üzleteket működtető Csurgó-COOP-nál. Az akciósan kötelező árcsökkentést ugyanakkor nem tartják csodaszernek. – Látványos áresés nem remélhető a kötelező akciózástól, mert az élelmiszer-kereskedelemben a termelői árváltozások a meghatározóak a piaci árak tekintetében – felelte kérdésünkre Gulyás Árpád, a Csurgó-COOP Zrt. vezérigazgatója.

Az üzleteikben a forgalom stabilizálódott, tért ki erre. Az év elején összesen 15 százalékos árnövekedést terveztek, ezt egy százalékkal teljesítették túl. – Az év végére nem remélünk érdemi javulást a forgalomban, mert rendszeresen azt tapasztaljuk a boltokban, hogy a hónap utolsó hetében már korlátozottak a vevők lehetőségei – mutatott rá.

A vidéki boltokat üzemeltető üzletláncban az utóbbi hónapokban a vevőszám alapvetően nem esett vissza, de a vevői kosár mértéke csökkent, vagyis ugyanannyi pénzt költ a vevő, de kevesebbet kap érte. A néhány évvel ezelőtti felvásárlási hullámoknak nyoma sincs, ehelyett a vevők már a kisebb akciókat is várják.



A kötelező akciózás kikerülhetetlenül marad az év végig, de a 15 százalék engedmény mellett is marad árrésük az érintetteknek.

– Az egymilliárd forint feletti évi árbevételt elérő cégek érintettek, a bolthálózatok ebbe beletartoznak – foglalta össze Hatta József, a Kapos-COOP Zrt. kereskedelmi igazgatója. – Ha elérjük az év végére a kormány által ígért egyszámjegyű inflációs mértéket, akkor talán újra piaci feltételekkel tudunk dolgozni az árak tekintetében. Azzal számolhatunk, hogy ha 8-9 százalékos infláció lesz decemberben, akkor januártól megszűnhet a kötelező akciózás.



Önkéntes akciózás mindig volt és lesz is az üzletekben, mert a verseny jelen van, tette hozzá. Arra is felhívta a figyelmet, hogy az infláció növeléséhez nemcsak a kiskereskedelem tud hozzájárulni, hanem az üzemanyagár is, mert a gázolaj árának alakulása beépül minden kereskedelmi szállításba és rávetülhet a termék árára.

A volt árstopos termékek árát is lenyomja az akciózás

A kormány 2023. június 1-től vezette be a kötelező akciózást, és augusztustól másfélszeresére emelte annak mértékét, valamint szélesítette a kötelező akciózásra kijelölt termékek körét. A kötelező akciózás mértékének 20 termékcsoport esetében legalább 15 százalékosnak kell lennie. De a kötelező akciózás érinti azt a 8 termékcsoportot is, ami korábban árstopos volt. Az érintett termékek köre heti rendszerességgel változik, de legalább két termékcsoportban kell valamennyi terméket a beszerzési árhoz viszonyítva legalább 15 százalékkal olcsóbban kínálni. Az is szabály még, hogy a volt árstopos termékek ára átmenetileg nem lehet magasabb, mint a beszerzési ár.