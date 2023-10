Stratégiaalkotásra képes egyetemekre van szükség

A rövid nyári szünet után folytatódott a Somogyi Hírlap Vállalkozói Szalonja, az októberi alkalommal a patcai Katica Tanyán. Handó János és Handó Eszter tulajdonos köszöntötte a résztvevőket, majd Handó János elmondta, hogy nemrég új épületet avattak, és továbbra is a környezetünkkel összhangban szeretnének fejlődni, hogy minél kevesebb kárt okozzanak a Földnek. A vendégek a vacsora után a Trunkó pincészet borait kóstolhatták Göncz Gábor ajánlásával. Egy rövid időre Bellai László is kérte a megjelentek figyelmét, és a Dolgozz Kaposváron programról beszélt, amelynek az a célkitűzése, hogy megismertesse a régió lehetőségeit. Lengyel János, a Somogyi Hírlap főszerkesztője köszöntőjében kitért arra, hogy a szalon most arra törekedett, hogy a vállalkozókat, a somogyi gazdasági élet legjelentősebb szereplőit és a helyi felsőoktatási képzés vezetőit ültesse egy asztalhoz. A gyorsan és ellentmondásosan változó világunkban csak azok a régiók lehetnek versenyképesek, ahol az egyetemek és vállalkozások között új kapcsolat, új típusú együttműködés alakul ki, mert egymás nélkül nem tudnak eredményesen működni. Ehhez azonban stratégiaalkotásra képes egyetemre van szükség. Ma már a hallgatók az egyetemmel várost és térséget választanak, és az egyetem szerves része a régió gazdasági és kulturális életének. A mi egyetemünk a remény XXI. századi laboratóriuma, mondta Lengyel János. A kihívásnak a felsőoktatási képző-és kutatóhelyeknek és a helyi vállalkozóknak együtt kell megfelelniük, és ez nemcsak a nagyvállalatokat, de kisvállalkozásokat is érinti.