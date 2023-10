Elhangzott: a dolgozók közel kétharmadánál 2023-ban meghaladta a 15 százalékot a bérnövekedés. Katona László, a Szolidaritás Autóbusz-közlekedési Szakszervezet somogyi elnöke érdeklődésünkre közölte: a Volánbusznál 2023-ban bruttó 53 ezer forinttal nőtt a dolgozók bére, s ezen kívül decemberben bruttó 350 ezer forint lojalitás pénzjuttatást kapnak, amit SZÉP-kártyára is kérhetnek.

– A Szolidaritás jövő évi béremelési igénye 20-25 százalék – hangsúlyozta. – Somogyban 618 dolgozója van a Volánbusznak, közülük csaknem 450 a járművezető. Ilyen inflációnál, ami jelenleg van, nagyon fontos az érdemi bérfejlesztés. Németh József, a kaposvári Németh Travel Kft. ügyvezetője szerint nem csak az állami szférában, a magánvállalkozásoknál is szükség van a fizetésemelésre.

– Ha a sofőrök keresete nem nő, akkor gyorsan továbbállhatnak egy másik céghez vagy külföldre – mondta. – Somogyi buszosok, kamionosok Ausztriában, Németországban, sőt Angliában is szép számmal dolgoznak már.

A 34 éve alapított vállalkozás 10 járművezetőt foglalkoztat, akad köztük nyugdíjas és 40–50 éves is. Utoljára tavaly vettek fel új munkatársat, pillanatnyilag elegendő szakemberük van a munkás-, illetve a nemzetközi járatokra. Az idén csaknem 20 százalékkal emelték meg a béreket, s 2024-ben előreláthatóan közel 15 százalékkal többet fizethetnek a sofőröknek. Németh József kiemelte: annak ellenére folytatják a béremelést, hogy 2023-ban jócskán megugrottak a kiadásaik. A szervizköltségekre nagyjából 15 százalékkal fizetnek többet, mint tavaly, egyes alkatrészek esetében 25 százalékos a drágulás, s ezen kívül nőtt az útdíj. – A legfájdalmasabb tétel a gázolaj drágulása – mondta az ügyvezető, hangsúlyozva: meg akarják tartani a jól összeszokott csapatot, s a fizetésen felül jutalmat is adnak a dolgozóknak.

Bruttó 53 ezer forinttal nőtt idén a Volánnál dolgozók bére.

Juttatások

Elvi megállapodás született egyes határozott idejű juttatások időbeli hatályának meghosszabbításáról – közölte a MÁV kommunikációs igazgatósága. – Így a megváltozott munkaképességű munkavállalók részére járó önkéntes egészségpénztári rehabilitációs támogatás, a vasutas cégek esetében az egészségpénztári munkáltatói tagdíj-kiegészítés valamint az egyes cégeknél működő, a szolgálat hosszát elismerő juttatási rendszer további fenntartásáról.