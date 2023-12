Ennek következtében összesen 150 hátrányos helyzetű család és három elmaradott térségben működő óvoda életét könnyíti meg a pénzintézet. Az ünnepek közeledtével a rászorulók tartós élelmiszereket, ajándékokat és játékokat kapnak az adománycsomagban. Három térség hátrányos helyzetű családjainak és óvodáinak gyűjtöttek adományokat az elmúlt hetekben az OTP Bank munkatársai. A kezdeményezésben a pénzintézet mellett az OTP Fáy Alapítvány és két mintaiskolája – a BGSZC Budai Gimnázium és Szakgimnázium, illetve a Jászárokszállási Deák Ferenc Gimnázium –, valamint a Humanitás Szociális Alapítvány is részt vett. Az akció várakozáson felüli sikerrel zárult, rekordmennyiségű pénzadomány gyűlt össze, így az ünnepek közeledtével számos nehéz sorsú család és elmaradott térségben működő óvoda kaphat támogatást. „Folytatva a többéves hagyományunkat, idén is szeretnénk megkönnyíteni és ezzel szebbé tenni a rászorulók ünnepét tartósélelmiszerrel, hasznos ajándékokkal és játékokkal. A munkatársak az elmúlt időszakban a korábbi években már megszokottnál is nagyobb összefogást tanúsítottak, ennek köszönhetően a beérkezett adományok összege meghaladta a várakozásokat, melyet az OTP Bank és a Humanitás Szociális Alapítvány még ki is egészített. Így összesen 150 hátrányos helyzetű családot és a terveinket felülmúlva, kettő helyett három elmaradott térségben működő óvodát is támogathatunk” – mondta Nagy Zoltán Péter, az OTP Bank marketingvezetője, majd hozzátette: „Egy jó célért való összefogás és a megajándékozottak öröme az, ami évről-évre megerősít minket abban, hogy érdemes folytatni a közös munkát”.

A kedvezményezett 150 családot három településről választották ki, így 50-50 jászárokszállási, nyíregyházi és battonyai család veheti át a 35-40 ezer forint értékű, tartós élelmiszereket és édességeket tartalmazó adománycsomagot. A kedvezményezettek kiválasztásában a jászárokszállási Család- és Gyermekjóléti Szolgálat, a nyíregyházi Oltalom Szeretetszolgálat, valamint Battonya Város Önkormányzata is közreműködött.

Az óvodák részére összeállított nagyjából 300-300 ezer forint értékű adománycsomagok játékokat, fejlesztő eszközöket és óvodai kellékeket tartalmaznak, melyeket a Boldvai Mesevár Óvoda-Bölcsőde Zilizi Tagóvodája, a Battonyai Két Tanítási Nyelvű Szerb Általános Iskola és Óvoda, illetve a Forrói Napközi Otthonos Óvoda kisgyermekei használhatnak majd ki.