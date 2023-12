A generációváltás nem tervezhető előre, és hogy minden mozzanata sikeres legyen, ahhoz nagyon sok szerencse kell, állítja Büttner Tamás, a Büttner Kft. alapítója és résztulajdonosa, aki sokáig maga irányította a nagyatádi céget, ami a saját területén, a fémmegmunkálásban 25 év alatt Somogyból az európai élvonalba verekedte magát.

– Senki sem tudja előre, hogy lesz-e majd olyan gyermeke, aki továbbviheti a céget – osztotta meg velünk Büttner Tamás. – Ezért is van, hogy nagyon sok vállalkozásnál, melyek a 90-es években kezdték meg a pályát, az alapítók mára idős emberek lettek, és most problémát okoz, ha nincsenek meg az utódlás feltételei. Azonban a családon belüli generációváltáson kívül több megoldás is létezik, hogy egy cég működőképes maradjon.

A Büttner család esetében a generációváltás gördülékenyen lezajlott, és szerencsésen alakult. A nagyobbik fiú ugyanis már korán érdeklődött a reáltudományok iránt, és a műegyetemre járt. A „cégvakság” nem fenyegette őket, mert a fiú dolgozott nagy magyar cégeknél, hogy tapasztalatot gyűjtsön. Apa és fia öt éven át dolgozott közösen, amíg pozíciót váltottak. – Egyáltalán nem volt nehéz átadni a kormányrudat – mondta az apa. – Csak az operatív vezetésről mondtam le, de a stratégiai irányítás és a tulajdonosi felelősség továbbra is az enyém.

A kaposvári Szabó Fogaskerékgyártó Kft. szintén a somogyi ipar nagyágyúja. Náluk is egy kiváló apa-fia kapcsolat alapozta meg a sikeres folytatást.

– Édesapám hatalmas szakmai tapasztalattal rendelkezik, amin a cég alapul – mondta ifj. Szabó Krisztián. – Én tudatosan készültem arra, hogy egyszer a helyébe kell lépnem. Dolgoztam nagy nyugati vállalatoknál, és külföldről jöttem haza a családi céghez. A tanulmányaimat úgy alakítottam, hogy megálljam a helyem, ehhez van négy diplomám, és beszélek három idegen nyelven. Ezzel a tudással felvértezve érkeztem haza, és egészítettem ki édesapámat a cégmenedzsmentben. Mindig eredményes lehet, ha a tradicionális szakmaiság kiegészül egy nemzetközi tapasztalatokon is alapuló, fiatalos szemléletmóddal – állította ifj. Szabó Krisztián.

Cél, hogy családban maradjon a kontroll

Az utódlás során a legfőbb cél, hogy családon belül maradjon a kontroll, állapította meg a K&H Bank új felmérése. Ezt mutatja, hogy tízből 7 cég (72 százalék) a tulajdont és a vezetést is a családban tervezi tartani, és csak minden negyedik vállalat vonna be külső vezetést a többségi tulajdonrész megtartása mellett. A generációváltás az egyik legnagyobb mérföldkő a családi cégek életében. Jelenleg a magyar cégek 55 százalékánál már zajlik ez a folyamat. Az utódokból sincs hiány, mert a cégek 40 százalékánál legalább két potenciális következő generációs vezető is dolgozik a vállalatban, akik a későbbiekben átvehetik a stafétabotot.