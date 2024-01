A probléma szinte az összes távol-keleti hajót és így a világkereskedelmet érinti, mi Kínából várunk alapanyagokat és alkatrészeket – mondta Pálca Levente, a Kaposvári Videoton ügyvezető igazgatója.

– Cégünknek a nyomtatott áramkörök és az akkumulátorcellákon kívül fém és műanyag alkatrészeket hoznak a hajók. A kialakult helyzet miatt azonban nemcsak a szállítási idő nyúlik meg, hanem rövid időn belül megháromszorozódtak a szállítási költségek is.

Az ügyvezető igazgató kiemelte: Kínából egy 40 láb hosszú (12 méter) konténer szállítási díja tavaly a negyedik negyedévben nagyjából 3500 dollár volt, januárban már csaknem 11 ezer dollárra drágult. A Kaposvári Videoton évente több mint hárommilliárd forint értékű alkatrészt rendel Kínából, ezen kívül időnként kisebb mennyiséget Tajvanról és Japánból is vásárolnak, s minden szóba jöhető megoldást megvizsgálnak.

A hajózáson kívül alapvetően további két szállítási lehetőség létezik: vonaton kívül repülővel is elfuvarozhatják az árut, utóbbi azonban tetemes kiadást jelent. Alapvetően kisebb súly, kevés mennyiség esetén megoldásként kínálkozik, hogy Dubajig hajóval hozzák a terméket és onnét légi úton. A Kaposvári Videotonnak legutóbb decemberben így hoztak közel 60 kilogramm műanyag granulátumot. Pálca Levente azt mondta, arra várnak, hogy a hat távol-keleti hajó megérkezzen Európába. Ennek várható időpontja január vége, február eleje. Van olyan hajó, amelyik Rijekában vagy Koperban köt ki, a másikat Hamburgban rakodják ki.

– A Covid alatt is igyekeztünk megfelelő mennyiségű árut beszerezni és elraktározni, most is erre összpontosítunk, a gyártást nem veszélyeztetheti semmi – hangsúlyozta Pálca Levente. – Folyamatosan monitorozzuk a készleteket, az afrikai kerülő miatt a növekvő szállítási időket és többek közt ezek alapján hozzuk meg az újabb döntéseinket.