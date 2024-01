Amikor meghallják a vödör zörgését, már gyűlnek is az állatok gondozójuk köré a bőszénfai tájközpontban. Mogyorósi Dóra csak egy percre nem figyelt, s a kecskék már meg is rohamozták a takarmánnyal teli edényt. A gondozó minden nap egyszer eteti a vaddisznókat és szarvasokat a simogatóban. – Kapnak szálas takarmányt, valamint a vaddisznók kukoricát, a szarvasok pedig árpa-zab keveréket – mondta el a gondozó.

Bokor Juliannától, a vadgazdálkodási tájközpont tudományos munkatársától tudjuk, hogy a szarvasféléknek korlátlan hozzáférése van a lucernaszénához, de kapnak fejenként egy kilónyi abrakot is. Hozzátette: fagymentes önitatók vannak mindenhol, így mínusz húsz fokig nem okoz gondot a vízellátásban a hideg idő. November elejétől április közepéig minden nap etetnek, amíg a legelők nem lesznek megfelelő állapotban. – A vadaknak a mínusz 8–10 fok nem okoz gondot, vastag a téli bundájuk – jegyezte meg Bokor Julianna. – Ugyanakkor már ősztől oda kell figyelni, hogy a kondíciójuk ne romoljon.

Kiemelte: a tavalyi időjárás kedvező volt, így bőséges minőségi szénát, szenázst tudtak megtermelni, valamint a szemes takarmányok ára is csökkent, ami kedvező az állattartóknak. – Egy szarvasféle takarmányszükséglete egy téli időszakban 10–15 kiló naponta, a lovak, bivalyok 30 kiló feletti mennyiséget is megesznek – mondta. – Jelenleg az össz-állatlétszámunk 1800, vannak házi bivalyok, gímszarvasok, dámszarvasok, muflonok, parlagi szamarak, magyar hidegvérű lovak és az állatsimogatóban emuval, törpe kecskével, lámákkal, Dávid-szarvasokkal is lehet találkozni – sorolta a tudományos munkatárs.