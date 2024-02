Tapasztalatokat is szerez a diák

Mininálbérnél 2024-ben 1534 forint az órabér, de a Balaton-parton 1800–2000 forint, sőt egyes munkakörökben ennél is magasabb lehet az összeg. Ahol szükség van nyelvtudásra, azokban a munkakörökben gyakran többet kapnak a fiatalok. Dakó Roland kifejtette: a szervezett keretek biztonságot nyújtanak a diákok számára, hiszen a bérüket mindig megkapják. Ha esetleg munka közben bármilyen probléma adódna, akkor a fiatalok felhívhatják a projektvezetőjüket, akik segítenek nekik. A hivatalos kapcsolat része, hogy a diákoknak igény esetén szállást is biztosíthatnak.

Gulyás Árpád, a Somogyi Kereskedelmi és Iparkamara (SKIK) alelnöke szerint hasznos, hogy a fiatalokra idénymunkában több nagyobb somogyi cég is építhet.

Jó László, a Kereskedelmi és Vendéglátók somogyi szervezetének elnöke azt mondta: a diákok nem csak pénzt keresnek, hanem az új közösségben munkatapasztalatot szereznek, amit később is hasznosíthatnak.