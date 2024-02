Páros pénzügyek 1 órája

A párkapcsolatban élők több mint kétharmada közösen kezeli pénzügyeit – derült ki az MBH Bank reprezentatív kutatásából, amely a párok pénzügyi szokásait vizsgálta. A megkérdezettek jelentős része rendelkezik olyan bankszámlával, amelyhez a pár mindkét tagja hozzáfér, és ez az életkor előrehaladtával egyre gyakoribb. A párok több mint fele közösen fizeti a rezsit, a nagyobb értékű háztartási termékeket és az utazásra is közösen áldoznak. A családi megtakarításokból is közösen veszi ki a részét a válaszadó párok nagyobb része, és legtöbben a hitelfelvételről is közösen döntenek. Pénzügyi tervet a párok fele készít.

Illusztráció Fotó: Impact Photography

Az MBH Bank idén is reprezentatív kutatást végzett a magyar lakosság körében, amely a párkapcsolatban élők pénzügyi szokásait vizsgálta. A felmérésből kiderült, hogy a megkérdezett párok 69 százaléka együtt kezeli a jövedelmüket, 41 százalékuk pedig közösen vezetett bankszámlával is rendelkezik. A párok fele tervezi meg előre a családi költségvetést, a nők és a férfiak is azt szeretnék, ha partnerük tudatosabb lenne a pénzügyek megtervezésében és megfontoltabban döntene a kiadásokról. Sokan rendelkeznek közös kasszával A tavalyi évhez képest több mint 10 százalékkal növekedett azoknak a pároknak az aránya, akik közösen kezelik jövedelmüket. Míg 2023-ban a párok 57 százaléka nyilatkozott úgy, hogy mindkét fél hozzáfér a közös bevételekhez, az idei évben már 69 százalékuk jelölte meg ezt a választ. A közösen kezelt számlával rendelkező párok közel felének nincs külön számlája, azonban 29 százalékuk úgy nyilatkozott, hogy mind a két félnek van külön bankszámlája is. A kutatás eredményeiből kiderült – ahogyan tavaly, úgy idén is – az életkor előrehaladtával egyre többen döntenek olyan számla nyitása mellett, amelyhez a pár mindkét tagja hozzáfér, az 54-65 éves korosztályba tartozók körében 50 százalékos a megosztott számla előfordulási gyakorisága. A párok 30 százaléka külön intézi pénzügyeit, többnyire változó arányban finanszírozzák a szükséges kiadásokat, csak néhány tétel esetében figyelhető meg nagyobb arányú eltérés a partnerek között. A külön kasszán élő válaszadók esetében a férfiak nagyobb arányban finanszírozzák a ház körüli javításokat, a hitelek törlesztését és az autóval kapcsolatos költségeket, míg jellemzően a nőkre hárulnak a gyermekek ellátásával, illetve a napi bevásárlással kapcsolatos kiadások. A rezsit a válaszadók 51 százaléka partnerével közösen fizeti, akik nem együtt fizetik, azok a párok inkább a férfi keresetéből rendezik ezt a tételt. Megtakarítási szokások A hitelintézet által végzett felmérés rámutatott, hogy a megkérdezett párok 53 százaléka esetében a közös megtakarítás mindkettőjük jövedelméből adódik össze. A megtakarításokkal kapcsolatos kérdésekben az összes vonatkozó kategóriában – „Miben tartsuk?”, „Milyen időtávot, lekötést válasszunk?”, „Milyen kockázatú megtakarítást válasszunk?” és „Milyen bankot, szolgáltatót vagy tanácsadót válaszunk?” – vagy a férfiak döntenek, vagy pedig együtt hozzák meg a döntést, a hitelfelvétellel kapcsolatos kérdésekben a párok háromnegyede közösen dönt. A kutatás szerint a párok továbbra is döntően őszinték a pénzügyeikkel kapcsolatban: titkos tartozásuk csupán 8 százalékuknak volt, míg titkos félretett pénzzel 21 százalékuk rendelkezik. „A tudatosság nélkülözhetetlen a stabil pénzügyi háttér megteremtéséhez, különösen igaz ez, amikor közösen kell döntéseket hozni pénzügyekben. Kutatásunkból kiderült, hogy a megkérdezett párok fele készít valamilyen időtávra költségvetést. A bevételek és kiadások folyamatos nyilvántartásával pontosabb képet kaphatunk egy háztartás költségvetéséről, és könnyebben tudunk döntést hozni olyan fontos kérdésekben, mint egy hitelfelvétel vagy megtakarítás, valamint könnyebb összehangolni a pénzügyi célokat és közösen megtervezni az ahhoz vezető utat. Mindebben segíthet a bank pénzügyi tanácsadással, megoldásokkal, ezért ne féljünk felkeresni szakértőt” – hívta fel a figyelmet Soós Csaba, az MBH Bank lakossági üzletfejlesztési ügyvezetője. Arra a kérdésre, hogy miben kellene fejlődnie a másik félnek a pénzügyek terén, a nők és a férfiak egyhangúlag a pénzügyek tudatos megtervezését emelték ki. Emellett a nők több mint harmada szeretné, ha partnere megfontoltabban döntene a kiadásokról, illetve többet spórolna. A férfi válaszadók 31 százaléka emelte ki a spórolást, majdnem ugyanennyien a körültekintő kiadásokat. A kutatás eredményei rámutattak, hogy a párkapcsolatokon belül a pénzügyek összefüggésében leginkább a kiadásokkal kapcsolatos nézetek adhatnak okot vitára, a partnerek több mint fele között abban szokott fellépni bizonyos szintű egyet nem értés, hogy mennyit költhetnek és engedhetnek meg maguknak. A megkérdezettek 41 százaléka azon különbözik össze, hogy vásárlás során az ár vagy a minőség alapján döntsenek, valamint a megtakarítás mértéke okoz még gyakran feszültséget a párok között.

