Tavaly január és december között még bruttó 116 ezer forintért pakolták az ágakat a faaprító gépbe a kaposmérői közmunkások, most már bruttó 133 ezer 400 forintért végzik el a munkát. A levonások után pontosan 88 ezer 711 forintot kapnak kézbe.

– Semmire sem elég ez a pénz, ezért kénytelen vagyok hétvégén is dolgozni – panaszkodott az egyik mérői közmunkás, Horváth János.

– Három gyereket kell etetnem otthon, ami nagyon sok kiadást jelent. Örülnék annak, ha több pénzt kapnék, vagy az önkormányzat felvenne főállású dolgozónak, de erre egyelőre kevés az esély – mondta a férfi.

– Természetesen boldog vagyok, hogy az idei évtől 11 ezer 500 forinttal többet vihetek haza, de azért még emelhetnének az összegen – vette át a szót egy másik közmunkás, Pék Józsefné. – Nincsenek nagy igényeim, de ha már 100 ezer forintot keresnék, annak örülnék. Négyen élünk egy háztartásban, ezért meg tudunk élni – tette hozzá az asszony.

Kaposmérőben bő tíz évvel ezelőtt még több mint negyven közmunkást foglalkoztattak, most azonban alig tudnak „összeszedni” öt-hat embert. Prukner Gábor, a község polgármestere a sonline.hu-nak elmondta, örvendetes, hogy sokan kitörtek a közmunkaprogramból és el tudtak helyezkedni az elsődleges munkaerőpiacon, azonban – más településekhez hasonlóan – tudnának munkát adni az embereknek.

– Azért is, mert Somogyban nem teljes a foglalkoztatottság és jelentősebbnek mondható a munkanélküliség, mint az ország nyugati részén – emelte ki Prukner Gábor. – Másrészt nem olyan erősek az önkormányzatok, hogy saját forrásból el tudják végezni azokat a feladatokat, melyet a közmunkások csinálnak. Többször javasoltam már különböző fórumokon, hogy a közmunkára költött pénz helyett ahhoz adjanak forrást, hogy legalább minimálbéren foglalkoztathassunk embereket és velük végeztessük el a fűnyírási és más településkarbantartási feladatokat. Egyelőre azonban nem változott semmi – hangsúlyozta Kaposmérő polgármestere.

Prukner Gábor arról is beszélt, szociális segély formájában havonta plusz 20 ezer forintot kapnak azok a közmunkások, akik legalább hat hónapot már eltöltöttek a programban. Ez egy ösztönző rendszer és kicsit gyógyír is arra, hogy együtt tudjanak dolgozni az önkormányzat saját embereivel, akik náluk magasabb bért kapnak.