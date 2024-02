– Öt mozgóboltunk van, több mint 20 éve indítottuk az elsőt, s egy teherautónk naponta átlag 100 kilométert tesz meg – mondta Ács András, a kaposvári Ács Pékség Kft. tulajdonos-ügyvezetője. – Munkatársaim nagyjából 30 településre szállítják a friss árut, a községek csaknem 90 százaléka somogyi, de néhány baranyai községben is dolgozunk.

A kaposvári vállalkozásnál kizárólag dízeljárműveket használnak, így a sűrű üzemanyagár-változást rögtön megérzik. – Összehasonlításként: 2023 januárjában közel 1,1 millió forintért tankoltunk, idén az első hónapban 1,4 millió forintot autóztunk el – mondta. – Öt autónknál a literenkénti 41 forintos kötelező jövedékiadó-emelés havonta nagyjából 83 ezer forintos többletterhet jelent.

A vállalkozás 84 dolgozót foglalkoztat és a bérköltségen kívül néhány településen az árusítási lehetőségért napidíjat is kell fizetniük. Ács András kiemelte: egyelőre kivárnak az emeléssel. – Ha a drágulást rögtön áthárítjuk a vevőkre, akkor szűkül a vásárlói kör, csökken a bevétel, így a haszon is – mondta. – A járműveink útvonalán sem változtatunk egyelőre, ugyanannyi településen kereskedünk, mint eddig.

Somogyi Zoltán, a nagyberki So-Mix Bt. munkatársa azt mondta: egy mobil ABC-t üzemeltetnek. – Az év gyengén indult, a forgalom alacsonyabb a vártnál, a vevők nagyon árérzékenyek – hangsúlyozta. – Öt települést – Szabadi, Nagyberki, Mosdós, Kercseliget, Jágónak – látunk el. Már nem szállítunk Meződre; kevés volt a vásárló, drága az üzemanyag, nem volt kifizetődő az út.

Elektromos autót vettek Valamennyi megkeresett mozgóboltos vállalkozás hasonló termékkörrel kereskedik. Kenyeret, péksüteményt, felvágottat és gyümölcsöt éppúgy kínálnak, mint édességet, üdítőt vagy vegyi árut. Somogyi Zoltán arról is beszélt nekünk: náluk csak akkor nő a termékek ára, ha a beszállító drágábban adja az árut. Vállalkozásuknál legutóbb decemberben tíz százalékkal drágult a péksütemény.

Ács Andrástól megtudtuk, hogy tavaly négy kisteherautót vásároltak, idén januárban pedig elektromos járművet vettek, amit 1,5 hónap múlva állítanak üzembe.

Osztopán, Kürtöspuszta és Somogyfajsz: a kaposvári Puskás Miklós mozgóboltjával ezeket a településeket is felkeresi. Bár a gázolaj, a járulék és a biztosítás is drágult, pillanatnyilag nem tervez áremelést – mondta el.