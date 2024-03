Ingatalanajánló Tegnap, 15:17

274 négyzetméter elég lesz? Akkor irány Balatonkiliti!

Az arany találkozásai - így tudnánk összefoglalni ennek a hatalmas háznak a színeit. Akinek ez ad otthonos érzést, békét, mindenképp tekintse meg ezt a hirdetést, hiszen jó áron tehet szert egy olyan ingatlanra, amelyet vélhetően nem kell átalakítania. Ha úgy érzi, nem kíván egész évben itt tartózkodni, ki is adhatja, mert nyaraltatásra is alkalmas. 10(!) autó is be tud állni, erkély is bőven. Nézze meg ezt az exkluzív házat!

A Központi Ingatlanközvetítő Iroda kínálatában ajánljuk megvételre ezt az exkluzív, Siófok csendes nyugodt környékén található 2 szintes, 274 nm-es, 5 szoba + nappalis, bútorozott, gépesített családiházat, mely akár nyaraltatásra is kiválóan alkalmas.

A földszinten az előtérből egy tágas, világos, antik bútorzattal berendezett, terasz kapcsolatos nappaliba jutunk, mellyel egy légtérben helyezkedik el a szép, igényes, gépesített konyha + étkező. Ezen a szinten kapott helyet egy hálószoba is, egy kamra, egy külön WC, valamint egy tágas, dupla mosdós, fürdőszoba + WC, melynek központi részén egy nagy wellness kád kényezteti az itt lakókat. A nappali antik hangulatát emelik a hatalmas boltíves nyílászárók, stílusos oszlopok, boltívek, valamint a dekoratív lépcső, melyről a felső szintre jutunk.

A tetőtérben a közlekedőből négy hangulatos hálószoba (melyből három erkélyes), egy külön WC, valamint egy hidromasszázs zuhanykabinnal szerelt fürdőszoba nyílik.

A stílusos épület végében külön bejáraton keresztül jutunk a kazánházba, itt került kialakításra a mosókonyha is.

Az épület fűtéséről valamint a használati melegvíz előállításáról egy új, Bosch típusú gázkazán gondoskodik radiátoros hőleadással. Az elmúlt évben a szobák kellemes nyári hőmérséklete érdekében Nord típusú, fűtő-hűtő klímaberendezés is beszerelésre került szobánként, mely még garanciális. A ház felügyeleten levő riasztóval és kamerarendszerrel van biztosítva.

A kazánház mellett, egy padlástérrel került kialakításra a kétállásos garázs, mely monolit födémmel rendelkezik, így tetőtere beépíthető.

Az ingatlanhoz tartozó térkövezett, igényesen parkosított, kellemes szabadtéri pihenést biztosító telek területe 807 nm. Az udvarban akár 10 autó parkolására is van lehetőség. További jó lehetőségeket keressen az ingatlanbazar.hu oldalán!

