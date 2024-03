A Hulladékgazdálkodási Osztály 2023-ban illegális hulladék elhagyásával kapcsolatban 471 esetben folytatott le helyszíni ellenőrzést. Az ügyek 64 százaléka a HulladékRadar alkalmazáson keresztül érkezett. A bejelentett hulladék mennyisége meghaladta a 8000 tonnát, amiből a kötelezettek, illetve az érintett ingatlantulajdonosok 2500 tonnányit el is szállítottak. A kormányhivatal végrehajtási eljárása során 10 esetben szállítottak el hulladékot, mintegy 2679 tonnát, aminek költsége meghaladta a 115 millió forintot. Az illegális hulladékok ellen folytatott harc 2024-ben is folytatódik, március 11-ig már 164 hulladékelhelyezéssel kapcsolatos bejelentés érkezett, 87 a HulladékRadaron keresztül, a többi pedig egyéb bejelentés útján. Ezekben az esetekben a kiszabott bírság összege majdnem elérte a 12 millió forintot. A hatóság 44 tonna hulladék elszállításáról gondoskodott. A környezetet csúfító és a természetet károsító illegális hulladékkupacok megelőzésére törekszik Kaposvár és a rendőrség is. Március elején a Hulladékgazdálkodási Osztály munkatársai közös drónozáson vettek részt a rendőrséggel és a közterület-felügyelet munkatársaival közösen, Kaposvár több pontján. Az ellenőrzés kapcsán három új esetben indult eljárás. Abban az esetben, ha nem lehet beazonosítani, hogy ki rakta le a hulladékot, a jogszabály alapján az ingatlan tulajdonosának a kötelezettsége a területen található hulladék jogszabály szerinti kezelése. Amennyiben erről nem gondoskodik, a Kormányhivatal elviteti a szemetet, a költségeit pedig a kötelezettre terheli.