A versenyképes jövedelmen kívül az egyéb juttatások azonban felgyorsíthatják az új dolgozók felvételét.

– Egy autószerelőt, valamint egy karosszérialakatost ebben a pillanatban alkalmazhatnánk – hangsúlyozta Merencsics Árpád, a nagyatádi Merencsics Kft ügyvezetője. – Most hatan vagyunk a cégnél, a műszaki vizsgabiztoson kívül fényezőt és autószerelőt is foglalkoztatunk, ám örülnénk, ha a lehető leghamarabb új kollégával erősíthetnénk a társaságot. A fő követelmény, hogy a jelentkező önálló munkavégzésre legyen alkalmas.

Dóra Tibor marcali egyéni vállalkozó azt a mondta: a barkácsboltjukban hárman dolgoznak. A műhelyben most egy asztalos látja el a feladatát, miközben hat éve hét szakmunkás és nyolc szakmunkástanuló leste el a szakma fortélyait. – Az asztalosok közül volt, aki nyugdíjba ment, más új szakmában próbálkozott – mondta.

Kovács-Bőr Zoltán kőröshegyi vállalkozó szerint a kereskedelmen kívül a vendéglátás is bőven kínál álláslehetőséget Somogyban. Helyben egy vendéglőt üzemeltetnek, jelenleg 16 dolgozónak adnak munkát. Balatonföldváron is van egy vendéglőjük, illetve büfét is működtetnek majd, így ha elindul a nyári főidény, akkor csaknem 40-en dolgoznak náluk. – Versenyképes fizetést kell biztosítani a jelentkezőknek – emelte ki a kőröshegyi szakember. – Nem könnyű az utánpótlás, az ország távoli településeiről is jönnek majd hozzánk dolgozni.

A Kaposvári Villamossági Gyár (KVGY) 2024-ben 23 bérelt dolgozót vett vissza, pillanatnyilag összesen 327 munkatársat foglalkoztatnak. Szalai Gyula igazgató hangsúlyozta: az első negyedévtől immár hiába alkalmaznak több munkatársat, ha hónapok óta újabb szakmunkásokra lenne szükségük. Minimum 20, többek közt villanyszerelő, hegesztő és lakatos továbbá technikus felvételére van lehetőségük. Ugyanakkor fontos tény, hogy az elmúlt egy évben öt mérnök állt munkába a KVGY-nél, valamint a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem (MATE) Kaposvári Campusával kötött együttműködési megállapodásnak köszönhetően három mérnökhallgató a képzési időben havi egy hetet tölt a cégnél.