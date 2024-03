Horváth Erikáék 50 tojótyúkot tartanak Tapsonyban. Általában a nagykanizsai piacra szállítják a tojásokat, de szezonális zöldségekkel együtt a Kaposvári Termelői Kosár közösséget is ellátják tojással, ugyanolyan áron. Horváth Erika szerint a piacon húsvét előtt is változatlan marad a 80 forintos tojásár, sőt akad, ahol magasabb, még a 100 forintot is elérheti, ha méret alapján elválogatják. A termelők próbálják tartani az árakat, náluk húsvét idején és előtt sem árcsökkenést, sem az ünnepek utáni árnövekedést nem tart valószínűnek. A tojást ezen az áron is el tudják adni a piacon, vannak vevők, akik kifejezetten a házit keresik az üzemi és a házi tartás körülményeinek különbsége miatt.

A somogyjádi termelői piacon kevés a tojás, akinek van, az feldolgozza, esetleg tésztát készít belőle. Radák Re­náta őstermelő szerint a vidéki piacokon 80–90 forintos az ár, de ismer olyan kereskedőt is, aki 120 forintért ért adja tovább Budapesten az M-es és L-es méretű tojást. Szerinte a multik árát sohasem szabad összehasonlítani egy kézműves piac őstermelői áraival. A ketreces tartású tyúkok tojása nem lesz olyan ásványianyag- és vitamintartalmú, hiába próbálnak szintetikus takarmánykiegészítőkkel operálni a nagyüzemek, állítja.

A tojás a húsvét legfontosabb kelléke, piacvezető terméknek számít, ilyenkor minden háztartás vásárolja, értékelte a piaci folyamatokat felkérésünkre Hatta József, a Somogy COOP Egyesület elnöke, aki szerint az import tojás olcsóbb lesz, a hazai kevésbé. Ágazati forrásokból úgy értesült, hogy egyes multiknál 40 forint lehet húsvétra a tojás ára, de ezt a tendenciát nem követik a hazai beszállítók. A magyar kereskedelmi láncoknál az ünnepekre 40 és 60 forint közé teszi a tojás várható árát az M-es tojásméretnél.

A hazai beszerzési árak nem csökkentek a tojásnál, az árcsökkenés tudatos döntés a multiknál, feltehetően a saját árrésük terhére akcióznak, mondta Gulyás Árpád, a Csurgó Coop Zrt. vezérigazgatója. Náluk mindenesetre nem lesz árváltozás. Azt tapasztalta, hogy ma már vidéken is inkább veszik az emberek a tojást, minthogy tyúkot tartsanak, de nagy mennyiségeket nem lehet eladni a tojásból faluhelyen, mert az elmúlt másfél-két év árdrágulása hatott a keresletre.

Jól jön az ármaximalizálás, de nem tudni, meddig tart

A kötelező akciózás és a beszerzési ár alatti értékesítés tilalmának eltörlése miatt jelenleg nem tükrözi a tojás bolti ára a valós önköltségeket. Mindez azért nem okoz problémát, mert az energia és a takarmány ára sokat csökkent az elmúlt egy évben, nyilatkozta az Agrár­szektornak Pákozd Gergely, a Magyar Tojóhibrid-tenyésztők és Tojástermelők Szövetségének alelnöke. Az árstop megszűnése után olyan jogszabály lépett életbe, amely a nagy forgalmú kereskedelmi áruházláncokat arra kötelezi, hogy bruttó beszerzési áron vagy az alatt értékesítsék a tojást. E szerint a multik nem adhatják a beszerzési árnál drágábban a tojást a vásárlóknak, ugyanakkor azt nem tiltják számukra, hogy a beszerzési árnál olcsóbban kínálják a portékát. Egyelőre nem lehet megmondani, hogy mi történik akkor, ha a jogszabály hatályát veszíti, és újra piaci viszonyok alakítják majd a tojás árát. Ez minden bizonnyal június 30-án esedékes, de a nyár hagyományosan nem számít a tojásfogyasztás csúcs­szezonjának.