Fontos szem előtt tartani, hogy június 11-től már nincs lehetőség egységes kérelem benyújtására.

A kormányhivatal Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztályának tájékoztatása szerint a fenti határidők értelmében 2024. június 10. után új támogatási igény jelölésére, már bejelentett tábla területének növelésére nincs lehetőség. Szintén nincs lehetőség arra, hogy egy visszavont jogcím, intézkedés, tábla, egyed, erdőrészlet ismételt „felvételre, jelölésre” kerüljön, tehát visszavonása nem lehetséges. A korábban be nem jelentett területeket június 10. után nem lehet bejelenteni, ugyanakkor az egyéb adatváltozásokat be lehet nyújtani.

Amennyiben a határidő előtt több alkalommal változtat a kedvezményezett az egységes kérelmén, a beadott kérelmek közül az utolsóként beadott kérelem tartalmát veszik figyelembe. A területalapú támogatásokat a területek jogszerű földhasználója igényelheti, akinek teljesítenie kell a támogatásra vonatkozó egyéb jogosultsági feltételeket is. A gazdaság minden kedvezményezett által hasznosított mezőgazdasági tábláját be kell jelenteni az egységes kérelemben akkor is, ha támogatást nem igényel rá. A bejelentés elmulasztása szankciót vonhat maga után.

Állatalapú támogatások esetén az Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszerbe (ENAR) bejegyzett állatok tartója jogosult a kérelem benyújtására, ezen túl meg kell felelnie a támogatásra vonatkozó egyéb jogosultsági feltételeknek is. A kérelemben csak azon egyedeket kell feltüntetni, melyekre támogatást igényel. További részletek olvashatók a kormányhivatalok.hu weboldal somogyi felületén.