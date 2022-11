Helyenként tartós ködfoltok is lehetnek, de elsősorban a borongós, párás idő lesz jellemző. A Dunántúl nyugati és déli részén kisebb esőre, szemerkélésekre is lehet készülni, másutt általában nem esik, esetleg szitálás fordulhat elő. Éjszaka összességében marad a szürke, nyirkos időjárás. Fagypont köré hűl a levegő.

A jellemző hőmérséklet átlaga:

kedd délután 5,

szerda reggel 3,

szerda délután 6,

csütörtök reggel 2 fok körül alakul.

Habár fronthatással nem kell számolni, a magasban zajló melegedés miatt melegfronti hatásokat tapasztalhatnak az arra érzékenyek. Többek között fejfájás, teljesítőképesség-csökkenés, vérnyomásváltozás tapasztalható, de akár ingerlékenyebbekké is válhatnak. (forrás: met.hu)

A Köpönyeg előrejelzése szerint országosan a térkép szerint alakul az időjárás.

A LEGVALÓSZÍNŰBB FOLYTATÁS:

- Csütörtökön, az északi országrész felett, a reggeli párásság és köd eloszlását követően, itt-ott elvékonyodhat a felhőzet, kialakulhat napsütés. Másutt szürke borús marad az idő. Szitálás előfordulhat, de jelentős eső nem érkezik.

- Pénteken országszerte borús idő ígérkezik. Szórványos csapadék is érkezik a térségbe. Túlnyomórészt eső esik, de eleinte a nyugati hegyekben, majd délután, este kelet felé terjeszkedve már síkvidéken is bekövetkezhet halmazállapot váltás, így havas eső, hóesés is kialakulhat.

- Szombaton borús, komor idő, elszórtan, főként nyugaton előforduló esők jellemzik időjárásunkat. Pára- illetve ködfoltok továbbra is lehetnek, de kiterjedtebb ködnek kicsi az esélye. Délután, keleten vékonyodhat a felhőtakaró.

- Vasárnap egy ködös, szürke reggelt követően, napközben előreláthatólag rövid időszakokra, néhol elvékonyodhat a felhőzet, kisüthet a nap, de zömében marad a szürkeség. Nagyjából az évszakos átlagnak megfelelően alakul a hőmérséklet. (forrás: eumet.hu)