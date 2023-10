Az előző naphoz képest közel 10 fokot esik vissza a nappali hőmérséklet.

Kora délutánig erős, olykor viharos (50-60km/órás) lökésekkel is kísért, majd lassan mérséklődő ÉNY-i szél fúj.

Az ország túlnyomó részén egész nap borongós, erősen felhős lesz az ég, az északnyugati megyék felett vékonyodhat, szakadozhat a délután folyamán a felhőtakaró.

Szórványosan, változó intenzitással és mennyiségben, de országszerte előfordul eső. Az egyre szórványosabbá váló esőket adó csapadéksáv fokozatosan kelet, délkelet felé húzódik a nap folyamán. Számottevőbb mennyiség (2-5mm) inkább csak a Nyugat-Dunántúlon, illetve a keleti, északkeleti határmegyékben ígérkezik. Másutt ennél kevesebb valószínű.

Éjszaka gyorsan csökken a felhőzet északnyugat felől. A legtovább az északkeleti megyék felett lehet szitáló esőt is adó felhőtakaró. Mérsékeltebb, de az ország ÉNY-DK irányú, középső sávjában továbbra is élénk ÉNY-i szél fúj.

Meglehetősen hideg, sokfelé 5 fok alatti és többfelé párás, különösen a szélcsendes területeken ködfoltos lesz a hajnal.

A jellemző hőmérséklet átlaga:

szombat délután 26,

vasárnap reggel 12,

vasárnap délután 13,

hétfő reggel 4 fok körül alakul.

Kettős fronthatás terheli szervezetünket. A melegfrontra érzékenyekre gyakorol kifejezettebb stresszt az időjárás. Sokaknál jelentkezhet fejfájás, fáradtságérzet, álmatlanság, csökkenhet a teljesítőképességük. A szív-és érrendszeri betegeknél gyorsabbá válhat a szívműködés, emelkedhet a vérnyomás, emiatt is nőhet a vérzésre való hajlam (agyvérzés) és gyakoribbá válhatnak az embóliák, vérrögös elzáródások (szívinfarktus). A megfigyelések szerint a hidegfrontra érzékenyeknél a görcsös panaszok fokozódnak, egyre erősödő fejfájás alakulhat ki, valamint a stroke kialakulásának kockázata is fokozottabb lehet. A sok napsütés pozitívan befolyásolja hangulatunkat, ezért ajánlott kihasználni a kellemes időjárást és minél több időt a szabadban tölteni. forrás: koponyeg.hu

A LEGVALÓSZÍNŰBB FOLYTATÁS:

- Hétfőre előreláthatólag elvonul a frontfelhőzet, de hajnalban párásság, ködfoltok várhatóak. Napközben a párásság megszűnik, majd vékonyodó felhőzet melletti szikrázó és szűrtebb napsütéses területek kialakulására van kilátás. Reggel kifejezetten hideg, északon néhol fagypont közeli hőmérsékletű idővel indul a nap, majd a délután is hűvösnek valószínűsíthető.

- Kedden, a hajnali párásság megszűntével előreláthatólag változó vastagságú rétegfelhőzet alakul ki, ami csak itt-ott, szórványosan vékonyodik el eléggé ahhoz, hogy átmeneti időszakokra kisüssön a nap. Említést érdemlő csapadék nem valószínű. Reggel hideg, délután hűvös idővel lehet számolni.

- Szerdára - már növekvő előrejelzési bizonytalansággal, de - egyelőre délelőtt változóan párás, felhős és szűrt napsütéses időre van kilátás. Az északkeleti térségben látszik több esély napfényre. Délután délnyugat felől vastagodó felhőzet, majd délnyugatra és a Dunántúlra eső is érkezhet.

- Csütörtökön, pénteken és szombaton egy ciklon érheti el hazánk térségét, ami egyelőre bizonytalanul előrejelezhető légköri helyzetet okozhat: a ciklon előtt, D-i széllel meleg levegő áramlik, de kis távolságon belül a ciklon mögött már északról érkező hideg légtömeg a meghatározóbb. Országon belül is nagy hőmérséklet különbség alakulhat ki az enyhébb déli és a hidegebb északi országrész között. Emellett többnyire felhős égbolt, szórványos záporok, átmeneti naposabb időszakok valószínűsíthetőek. forrás: eumet.hu