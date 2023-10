Alapvetően napos, illetve változóan felhős idő lesz a meghatározó.

A felhőzetből főként a Dunántúlon előfordulhatnak szórványosan gyenge záporok, de egy-egy zivatar sincs kizárva.

Éjszaka általában nyugodt, eseménytelen időre lehet készülni, említést érdemlő csapadék nélkül.

A jellemző hőmérséklet átlaga:

szombat reggel 10,

szombat délután 16,

vasárnap reggel 8 fok körül alakul.

Kettős fronthatás terheli szervezetünket. A melegfrontra érzékenyekre gyakorol kifejezettebb stresszt az időjárás. Sokaknál jelentkezhet fejfájás, fáradtságérzet, álmatlanság, csökkenhet a teljesítőképességük. A szív-és érrendszeri betegeknél gyorsabbá válhat a szívműködés, emelkedhet a vérnyomás, emiatt is nőhet a vérzésre való hajlam (agyvérzés) és gyakoribbá válhatnak az embóliák, vérrögös elzáródások (szívinfarktus). A megfigyelések szerint a hidegfrontra érzékenyeknél a görcsös panaszok fokozódnak, egyre erősödő fejfájás alakulhat ki, valamint a stroke kialakulásának kockázata is fokozottabb lehet. A sok napsütés pozitívan befolyásolja hangulatunkat, ezért ajánlott kihasználni a kellemes időjárást és minél több időt a szabadban tölteni. forrás: koponyeg.hu

A LEGVALÓSZÍNŰBB FOLYTATÁS:

- Vasárnap, hétfőn élénk, erős DNY-i széllel továbbra is az évszakos átlagnál enyhébb levegő áramlik térségünkbe. Időnkénti felhősödések melletti napos, csapadékmentes idő valószínű.

- Kedden is élénk marad a D-i szél. A korábbi napokhoz képest borongósabbra fordulhat az időjárás. A nap nagy részében csak elszórtan és kis mennyiségben látszik esély esőre, záporesőre. Estétől nő meg az eső esélye, egy újabb mediterrán térség felől érkező csapadékmező miatt. Ezzel együtt a szél ÉNY-ira fordul és megerősödik.

- Szerdán előreláthatólag kelet felé távozik a csapadékzóna, mögötte kitisztul az ég, napos időben reménykedhetünk, és a szél is mérséklődik.

- Csütörtökön frontmentes, fátyolfelhős, szűrt napsütéses idő látszik legvalószínűbbnek. forrás: eumet.hu