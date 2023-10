Délutántól nyugat felől fátyolfelhősödés kezdődik. Általában gyenge marad a légmozgás, csak északnyugaton élénkülhet meg a DNY-i szél. Éjszaka tovább vastagszik felettünk a felhőzet, és hajnalban délnyugaton már előfordulhat jelentéktelen eső.

A jellemző hőmérséklet átlaga:

szerda reggel 1,

szerda délután 15,

csütörtök reggel 7 fok körül alakul.

A LEGVALÓSZÍNŰBB FOLYTATÁ:

- Csütörtöktől vasárnapig egy ciklon határozza meg térségünk időjárását, ami bizonytalanul előrejelezhető légköri helyzetet okozhat. A ciklon áramlási rendszerében élénk D-i széllel meleg levegő áramlik térségünkbe, de kis távolságon belül a ciklon mögött már északról érkező hideg légtömeg is jelen lehet. Országon belül is nagy hőmérséklet különbség alakul majd ki az enyhébb déli és a hidegebb északi országrész között. Emellett többnyire felhős égbolt, szórványos esők, záporok, átmeneti naposabb időszakok valószínűsíthetők. Néhol zivatarok is előfordulhatnak. (forrás: eumet.hu)