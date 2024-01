Néhol előfordulhat reggel, kora délelőtt párásság, ködfoltok, de ezek jellemzően hamar feloszlanak.

Gyenge, változó irányú szél fúj. Csapadékra nem kell számítani.

Éjszaka is marad a derült ég, szélcsendes idő, emiatt helyenként köd képződhet.

A jellemző hőmérséklet átlaga:

hétfő reggel -2,

hétfő délután 6,

kedd reggel -3 fok körül alakul.

Számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik. A reggeli fagyos idő és a helyenként megélénkülő szél miatt az arra érzékenyeknél fejfájás, a mozgásszervi betegségekben szenvedőknél ízületi fájdalom jelentkezhet. forrás: koponyeg.hu

A LEGVALÓSZÍNŰBB FOLYTATÁS:

- Kedden, szerdán és csütörtökön nyugodt, eseménytelen időjárás valószínű. A légmozgás gyenge marad, emiatt fokozódhat a ködhajlam. A hajnali órákban mérsékelt fagy valószínű, foltokban párásság, köd is előfordulhat, majd napközben előreláthatólag ezek nagyobbrészt feloszlanak és általában napos vagy szűrt napsütéses, az évszakos átlagnál enyhébb idő alakul ki. Azonban napról napra egyre nagyobb területen maradhat meg napközben is tartósabban a hajnali köd. Makacsabb ködfelhőzet esetén a hőmérséklet is alacsonyabban tetőzik. Csütörtök estére egy hidegfront érkezhet felhősödéssel, kisebb esővel, szélerősödéssel.

- Pénteken változóan felhős-napos idő ígérkezik, elszórtan gyenge záporokkal. A Dunántúl térségében és a déli országrészben élénk, erős É-i, ÉNY-i szél valószínű. Északkeleten még lehet, másutt megszűnik a korábban kialakult köd. forrás: eumet.hu