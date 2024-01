Szombaton az éjjel érkezett hidegfront okoz erősen szeles időt Somogyban. Az ország nyugati felén front mögötti tiszta idő, szikrázó napsütés valószínű, míg a keleti országrészben változó, szaladozott, időnként megnövekvő felhőzet melletti időszakosabb napsütésre van kilátás. Ott elszórtan futó zápor, itt-ott hózápor is előfordulhat. Kissé csökken a hőmérséklet.

Éjjel a Dunántúl térségében várható erős ÉNY-i szél, másutt mérsékeltebbé válik a légmozgás. Országszerte gyengén felhős, csillagfényes égbolt ígérkezik.

A jellemző hőmérséklet átlaga:

péntek délután 8,

szombat reggel 4,

szombat délután 8,

vasárnap reggel 2 fok körül alakul.

Hideg fronthatás terheli az arra érzékenyeket. A fejfájás, migrén mellett a reflexidő megnyúlhat, a cselekvési reakció késhet, tartós álmosságérzés jelentkezhet. Emellett a szervezet görcskészsége erősödik: ízületi fájdalmak, valamint reumatikus panaszok, felső légúti megbetegedések is gyakrabban léphetnek fel. (forrás: met.hu)

A LEGVALÓSZÍNŰBB FOLYTATÁS:

- Vasárnapra mérséklődik a szél, a Dunántúlon és a Tiszántúl térségében még lehetnek élénk É-i széllökések. Általában derült égbolt, napsütéses időjárás ígérkezik, csak átmeneti, gyenge vagy mérsékelt felhősödések fordulnak elő.

- Hétfőn frontmentes, eseménytelen időjárás várható. Derült és fátyolfelhős időszakok, valamint területek váltakoznak sok napsütéssel. Gyenge, változó irányú, de még zömében É-ias légmozgás valószínű. Visszatérnek a hajnali fagyok.

- Kedden, szerdán és csütörtökön is hasonlóan nyugodt, eseménytelen időjárás valószínű. A légmozgás gyenge marad, de már D-iesre fordul, így kissé fokozódhat a ködhajlam. A hajnali órákban mérsékelt fagy valószínű, foltokban párásság, köd is előfordulhat, majd napközben előreláthatólag ezek feloszlanak és napos vagy szűrt napsütéses, az évszakos átlagnál enyhébb idő alakul ki. Makacsabb ködfelhőzet esetén a hőmérséklet is alacsonyabban tetőzik. (forrás: eumet.hu)