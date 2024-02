Szerdán is folytatódik a tavasziasan enyhe időjárás. Továbbra is változó vastagságú, el-elvékonyodó, majd vastagodó felhőzet melletti szűrt napsütés marad a jellemző. Eső nem valószínű. A hőmérséklet is jóval az évszakos átlag fölötti marad, délkeleten továbbra is 20 fok közelébe várható. Az északi, északnyugati országrészben lesz a legkevésbé meleg, de ott is 15 fok körüli maximumok ígérkeznek. Általában gyenge, változó irányú lesz a légmozgás.

Éjjel sem változik a légköri helyzet, nyugodt, enyhe, vékonyan, szakadozottan felhős idő következik. Foltokban ismét képződhet párásság.

A jellemző hőmérséklet átlaga :

kedd délután 16,

szerda reggel 7,

szerda délután 16,

csütörtök reggel 7 fok körül alakul.

Orvosmeteorológia Front ugyan nem érinti hazánkat, de a felettünk lévő enyhe légtömeg melegfronti tüneteket okozhat. Az arra érzékenyeknél felléphet fejfájás, vérnyomás-ingadozás, nyomottnak, fáradtnak, álmosnak érezhetik magukat.

A legvalószínűbb folytatás:

Csütörtökön kevesebb felhő, több, tartósabb napsütés valószínű továbbra is kifejezetten enyhe hőmérséklettel. Ismét DDK-ire fordul a kissé élénkülő légmozgás.

A meteorológiai tavasz első napján, pénteken egy kisebb változást hozó ciklon érheti el az országot nyugatról. Országszerte felhősebb napra van kilátás, a Tiszántúl térségében lehet szűrt napfény. Napközben főként a Dunántúl térségében, este már keletebbre is számítani lehet mérsékelt esőkre is. Pár fokot csökken a hőmérséklet.

Szombatra már növekvő előrejelzési bizonytalansággal, de változóan, keleten erősebben, nyugaton szakadozottabban felhős ég kialakulása körvonalazódik. A nyugati országrészben szórványosan zápor is kialakulhat. Mérsékelt, néhol élénkebb D-ies szél fúj. Egyelőre marad az enyhe idő.

Vasárnapra eleinte napos, majd délután, nyugat felől felhősödő idő látszik a legvalószínűbbnek. Délután este, nyugaton záporok is várhatóak. Élénk D-ies szél ígérkezik.

Hétfőre viszont már hidegfront érkezése körvonalazódik nyugat felől érkező esőkkel és ÉNY-i széllel.

forrás: met.hu