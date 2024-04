Továbbra is változó erősségű fátyolfelhőzet melletti, gyakran szűrt napsütéses időre készülhetünk. Várhatóan felélénkül, néhol meg is erősödhet a délkeleties szél. A nappali felmelegedés vármegyékben 27-28 fok köré várható. Éjjel is marad a változó erősségű, de többségében áttetsző, vékony fátyolfelhőzet.

A jellemző hőmérséklet átlaga:

hétfő reggel 12,

hétfő délután 25,

kedd reggel 11 fok körül alakul.

Anticiklon határozza meg térségünk időjárását, ezért fronthatással nem kell számolni az arra érzékenyeknek.

A legvalószínűbb folytatás: