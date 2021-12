– Egyre inkább az életünk része lett az elektronikus kereskedelem, ilyentájt a Black Friday és a járvány miatt is – jegyezte meg Krizsán Anett, a kormányhivatal fogyasztóvédelmi osztályának vezetője. Arról számolt be, hogy próbavásárlásokkal kiemelten ellenőrzik a webáruházakat, azt is, hogy betartják-e a 14 napos elállási jogot az EU-n belül. A jogsértő webáruházak listáját az ITM közzéteszi.