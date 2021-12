A nyitva felejtett kiskapun át szökött az utcára két eb Holládon, ahol egy járókelőre támadtak – írja közleményében a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság. Ahogy arról beszámoltunk, hétfő délután egy holládi ingatlan udvaráról kiszökött az utcára két staffordshire terrier keverék kutya. A ház előtt egy járókelőre támadtak, és karján-lábán is harapdálni kezdték a 68 éves férfit. Az ebtámadást az egyik szomszéd vette észre, aki autójának dudájával próbálta elijeszteni az állatokat. Erre figyelt fel a kutyák gazdája is, a 36 éves nő a házából az utcára sietett, de neki is csak a szomszéd segítségével, hosszas küszködés után sikerült megfékeznie az ebeket. Az állattartót előállították a marcali rendőrkapitányságra, ahol azóta a nyomozók gondatlanságból elkövetett súlyos testi sértés megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki.