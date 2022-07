Ordacsehi és Szőlősgyörök között erős gomolygó füstről posztolt több szemtanú is online csoportokban. Ahogy azt a katasztrófavédelem is megerősítette mintegy hatszáz négyzetméteren ég a kommunális szemét. A marcali hivatásos és a balatonboglári önkormányzati tűzoltók oltják a lángokat. A munkálatokat két erőgép segíti. A helyszínre érkezett a Somogy megyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat, és Siófokról is elindult oda két hivatásos egység.