Az ügyészség indítványt tett annak a testvérpárnak a letartóztatására, akik korábban táncolva üzenték meg a nyomozóknak, hogy úgysem tudják elfogni őket.

Az idősebb férfi a jelenleg rendelkezésre álló adatok alapján 2022 októberében megkísérelte letépni az ékszereket egy idős asszony nyakáról, majd – mielőtt végül üres kézzel távozott volna – a telefonját akarta elvenni, mindeközben pedig az ellenállására tekintettel meg is ütötte a sértettet. A rablás kísérletén túlmenően a férfi megalapozottan gyanúsítható azzal is, hogy 2022 novemberében a fiatalabb testvérével együtt két pincébe is betörtek, ahonnan műszaki cikkeket, szerszámokat, üzemanyagot és élelmiszert loptak.

Mivel a gyanúsítottak többször voltak már büntetve, és ellenük más rendőrkapitányságok előtt jelenleg is folynak további büntetőeljárások, az őket igazoltatni vagy elfogni akaró rendőrök elől a testvérek több alkalommal elmenekültek, és egy internetre feltöltött videóban korábban még azt is hangoztatták, hogy úgysem kapják el őket. A marcali nyomozók végül 2022. november 29. napján, a rejtekhelyükön elfogták és őrizetbe vették a gyanúsítottakat.

A vagyon elleni bűncselekmények elkövetésével megalapozottan gyanúsítható férfiak ügyében a Kaposvári Járásbíróság nyomozási bírója 2022. december 01. napján tartott ülést, ahol az ügyészség indítványának helyt adva elrendelte a gyanúsítottak letartóztatását.