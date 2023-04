Ahogy azt már korábban mi is megírtuk, egy középkorú férfi hosszabb idő óta úgy tartotta két kutyáját Berzencén, hogy az erős testalkatú, közepes méretű állatok könnyen kijutottak az ingatlan rossz állapotú drótkerítésen. A kutyák már 2018-ban is megharaptak egy embert, ennek ellenére az ebek gazdája a tartási körülményeken nem változtatott. A kutyák 2022 márciusában ismét kiugrottak a hátsó udvarból és nekirontottak egy idős asszonynak, aki az egyik közeli, nyitott kertben munkálkodott. Koránál fogva nem tudott védekezni, ezért az állatok megharapták a végtagjain és a fején, egyik lábszárcsontját is eltörték. Látva a történteket az egyik szomszéd kergette el a vérengző kutyákat. Az áldozat azonban olyan súlyos sérüléseket szenvedett el, hogy a kórházban a sérüléseivel összefüggő keringési elégtelenség miatt rövid időn belül elhunyt. A Kaposvári Törvényszéken a kutyák gazdáját két év fogházbüntetésre ítélték három évre felfüggesztve. Az ítéletet az ügyészség és a vádlott és védője is elfogadta.